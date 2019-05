Casado assegura que comença «la refundació del centredreta»

El president del PP, Pablo Casado, va assegurar que després del cicle electoral que ha viscut Espanya i que es va tancar aquest diumenge comença «la refundació del centredreta» i va assegurar que els pròxims quatre anys sense cites electorals li permeten abordar la «recuperació» i «consolidar» el projecte del partit.

A més, Casado va negar el gir al centre al qual diversos dels seus barons territorials atribueixen la millora de resultats que han tingut el PP a les eleccions autonòmiques, municipals i europees.

Segons va precisar, les possibilitats de govern les centralitzarà un comitè negociador, que estarà format pel secretari general del PP, Teodoro García Egea, el vicesecretari d'Organització, Javier Maroto, i la presidenta del PP Navarro i diputada per Madrid, Ana Beltrán.

Davant aquestes negociacions que s'obren en aquest moment, Casado va assenyalar que com ja va passar a Andalusia amb Juanma Moreno, seran Vox i Ciutadans els que hauran de «delimitar» si prefereixen acords de legislatura, d'investidura o de govern.



«Tempesta perfecta»

Casado va celebrar que el PP ha sobreviscut a la «tempesta perfecta» sense que cap de les «amenaces» s'hagin acomplert, ja que no hi ha hagut sorpasso de Cs i no han ocupat l'espai polític del PP, tal com auguraven les enquestes quan Casado va agafar les regnes del partit fa menys d'un any.

Tot i això, el líder del PP va dir que no es conforma i que la satisfacció és «moderada». Casado va afirmar que «comença la remuntada» i va dir que cal «reconstruir» l'espai de centredreta per poder governar sense dependre dels pactes.