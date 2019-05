El Consell del Bages es fa fort pel vessant esquerre

El Consell Comarcal del Bages s'ha reforçat clarament per l'esquerra i ho ha fet en un doble sentit. D'una banda, perquè dues de les formacions que se situen en aquest vessant ideològic han crescut (ERC i PSC). Els republicans, amb el 32,60% dels vots de la comarca i un total de 129 regidors repartits entre la trentena d'ajuntaments passen d'11 a 13 consellers comarcals i es converteixen en primera força en aquest ens. Mentre que els socialistes, que són tercera força, en guanyen un respecte de l'anterior mandat de manera que ara hi tindran sis representants. Les altres dues formacions d'esquer-res que tindrà aquest Consell del Bages i que ja hi eren presents, la CUP i En Comú, mantenen el nombre de consellers que han tingut en aquest mandat: tres els primers i un els segons. Però és que, a més a més, a l'altre costat de l'arc polític, Junts per Catalu-nya experimenta una baixada, ja que passa de ser el primer partit el 2015 amb 13 consellers, a convertir-se en segona força amb 9. El futur ple es completarà amb un representant de Ciutadans, que s'estrena en aquesta institució.

Amb aquesta distribució de representació i amb les tendències a l'alça i a la baixa que s'han dibuixat, el camí quedaria molt marcat perquè es reediti un govern d'esquerres. Tanmateix, cal tenir present que l'executiu està format només per ERC i En Comú, tot i que en la primera part del mandat hi haver una aliança tripartida, amb el PSC.