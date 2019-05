David Saldoni no podrà renovar la presidència de l'ACM en perdre l'alcaldia de Sallent

David Saldoni, fins ara alcalde de Sallent de JxCat, va perdre diumenge el càrrec en favor d'ERC i, en conseqüència també haurà d'abandonar la presidència de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM).

El bagenc va posar-se al capdavant de l'entitat el gener del 2018 en substitució de Miquel Buch, que va passar a ser conseller de la Generalitat. El fet que deixi de ser alcalde, implicarà que en la propera assemblea de l'ACM, Saldoni no podrà presentar candidatura per renovar la presidència. "Ha estat una etapa breu", lamenta. No obstant això, assegura que se sent "orgullós de la feina feta", tant quan ha estat president com abans, però "la vida al final són etapes i s'ha de mirar al futur", afegeix.

Quan a la pèrdua de l'alcaldia, Saldoni, reconeix "la patacada" i lamenta que el ciutadà no hagi "valorat" la feina feta els darrers anys. "Ens han dit gràcies per la feina feta i cap a casa", lamenta. Els convergents han governat a Sallent els darrers 30 anys, a excepció del 2003-2007, en què l'alcaldia va estar en mans de l'ara portaveu d'ERC al Senat, Mireia Cortés, però llavors gràcies a un pacte. Ara ha estat per majoria absoluta, amb set dels 13 regidors.

David Saldoni, quan va agafar el relleu de Miquel Buch a la presidència de l'ACM | Arxiu/Mireia Arso

"Ha crescut la sensació que estàvem cansats i que calia un canvi", diu Saldoni tot negant-ho: "Tenia la il·lusió intacte, pensava en les coses de futur que convé a Sallent.". I espera que "la roda que gira, en la direcció correcta, no es pari".

Segons el fins ara batlle, Sallent ha de fer un creixement i això "requereix acords". En aquest sentit, recorda que durant la campanya "vam dir que passés el que passés, oferiríem un pacte a ERC". Després dels resultats, l'encara alcalde insisteix a dir que per afrontar els nous reptes "cal l'ajuda de tothom", però també remarca que Ribalta és qui ara "lidera" i, per tant, té "la iniciativa".

Per contra, però, assegura que també es veu fent oposició. "És sana en qualsevol ajuntament", opina, tot apuntant al fet que ha de ser "constructiva" i al servei "del que el poble necessita". Per aquesta raó conclou que veu a la seva formació a qualsevol de les bandes del nou ajuntament.