ERC dobla consellers i pot governar el Consell amb EC

Junts per Cerdanya podria perdre l'hegemonia històrica al Consell Comarcal de CiU. La pujada de vots d'ERC a la vall ha configurat una posició a l'òrgan comarcal que planteja un possible pacte entre ERC i Endavant Cerdanya que situaria les dues forces amb deu consellers, un més que els nou que van aconseguir diumenge les candidatures de Junts. Aquest escenari suposa un gir radical a la composició regnant fins ara, en la qual els consellers exconvergents liderats per Ramon Moliner dominaven la sala de plens amb tretze membres davant una oposició d'ERC i EC amb tres consellers cadascú.

El possible acord entre ERC i EC expulsaria Moliner i Junts per Cerdanya del govern del Consell i, alhora, podria tenir una segona edició a Alp, on el mateix pacte també faria fora Moliner de l'alcaldia.

Amb tot, Junts per Cerdanya continua sent la força amb més vots i regidors a la Cerdanya, i suma el 45,7% dels sufragis i 53 regidors. ERC ha sumat el 30,4% dels vots i 42 regidors i Endavant Cerdanya, el 14,6% dels vots i 18 regidors. El nombre de regidors d'ERC suposa el doble dels 21 que va aconseguir fa quatre anys.