ERC guanya força a la Diputació de Lleida i a la de Barcelona

El govern de la Diputació de Barcelona dependrà dels pactes a escala municipal que facin. Dels partits judicials de Manresa, Berga i Igualada hi van 4 representants, però hi ha hagut canvis arran dels resultats electorals. Junts ha perdut el de l'Anoia, que era Marc Castells, actual president de la Diputació, que haurà de deixar el càrrec, i el de Berga, que tenia Junts, ara és per a ERC.

ERC és la força guanyadora a Barcelona i Dionís Guiteras, alcalde de Moià, fins ara n'era vicepresident. Però fonts d'ERC asseguren que no s'ha triat representant. I que aquest és un procés que se sotmetrà a l'assemblea d'ERC.

El diputat de Junts al Bages fins ara era Valentí Junyent, però també caldrà veure quin és el paper que vol jugar dins de la formació. No només hi juga el candidat i la comarca, sinó que per al govern de la Diputació també estarà en joc el pacte que hi hagi per Barcelona.

A Lleida, ERC del partit judicial de Solsona revalida el diputat que ha tingut en aquest mandat, però ara tenint en compte que gairebé amb tota probabilitat farà govern, i rellevarà Junts. També en aquest cas prenen importància. El diputat de Solsona, que fa 4 anys va guanyar ERC, era Albert Bajona. Fonts del partit indicaven que la continuïtat de Bajona s'ha de valorar al conjunt del partit judicial. Pel que fa a Girona, Junts de la Cerdanya manté el seu representant a la Diputació de Girona, però caldrà veure qui és el paper que hi té Albert Piñeira, alcalde de Puigcerdà.