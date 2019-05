ERC Manresa consultarà amb la militància els propers moviments per formar govern

ERC Manresa farà una reunió oberta amb militants aquest dimecres per perfilar els passos que seguiran per formar govern. Segons ha explicat el partit a través d'un comunicat, un cop s'hagi produït aquesta primera reunió s'iniciaran les rondes de contactes amb els partits, començant per Junts per Manresa, encapçalat per l'alcalde en funcions, Valentí Junyent.

De la reunió amb els militants i les trobades amb els partits en sortirà una proposta que serà validada en assemblea abans del 15 de juny, la data escollida per a la formació dels nous consistoris.