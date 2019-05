ERC manté silenci abans de dir si deixarà caure Teo Romero a Montbui

L'històric resultat de Santa Margarida de Montbui, amb la victòria de la coalició independent AM-LVDVDM, que ha guanyat un dels puntals del socialisme a l'Anoia, Teo Romero, podria suposar el final de l'etapa política d'aquest darrer. Amb tot, Jesús Miguel Juárez, Maria Coral Vázquez, Adrià Castelltort, Jesica Arroyo, Jordi Bòria –afiliat a Esquerra Republicana de Catalu-nya– i Sara Bergantiño, els sis nous regidors, no tenen la feina feta per fer govern: hauran de sumar a la seva causa ERC, formació que manté un enfrontament local amb Bòria, justament. Si ERC vota a favor de Jesús Miguel Juárez o s'absté el proper dia 15 de juny durant l'elecció de l'alcalde generarà un canvi a Montbui. En cas contrari, votar a favor de Romero mantindria el govern actual. ERC té la clau de la governabilitat i, de moment, està nedant i guardant la roba.

Castelltort entén que els resultats són la suma de «factors diferents». «Hem presentat un projecte que il·lusiona, jove, amb idees noves i un equip que no li ve de nou l'organigrama de l'administració pública», i, per això, creu, «de cada 10 meses vam guanyar en 6».

Vàzquez hi afegeix «que s'ha aconseguit mobilitzar l'electorat, també amb «gent que no votava». I afegeix que «si a això li sumem el desgast del govern, l'anomalia democràtica que suposa tenir un alcalde imputat per cor-rupció, com també una forma de governar sense participació ciutadana d'aquests darrers anys, tot suma». El cap de llista, Juárez, veu positivament l'assemblearisme, perquè «permet que entre tots poguem fer les coses».

Per a Castelltort, on més s'ha vist l'alternativa proposada per AM-LVDVDM ha estat «al barri antic, on per superar la situació de maltracte dels últims anys ha calgut oblidar-se de si uns som d'esquerres o de dretes i buscar l'alternativa del vot útil per plantejar un projecte nou». I, en aquest sentit, amb una candidatura de caire participatiu, més enllà de comentar la satisfacció pels resultats del diumenge, Isabel Guerrero, cap de llista d'ERC-AM, diu que espera reunir-se amb la resta de membres de les dues forces polítiques de la seva coalició per decidir els propers passos a seguir.

Vázquez preveu encarregar auditories per saber «si seran o no insostenibles econòmicament pel consistori o si caldrà gestionar-los d'una altra forma. De moment, la nostra principal preocupació és com millorar el dia a dia dels veïns i veïnes amb millors barris, millors carrers i més atenció en la població amb demandes de dependència». Des d'AM-LVDVDM proposen un exercici de radicalitat democràtica perquè, al final, l'Ajuntament «faci el que la gent vulgui. Si es presenta un dèficit elevat caldrà explicar-ho a la gent i la gent haurà de poder decidir si surt o no del seu pressupost municipal. S'accepta que es tanqui una llar d'infants però es manté un equipament deficitari? La qüestió clau serà posar claredat a tots aquests temes i que la gent pugui decidir què es fa».



Romero hi veu possibilitats

A prop més d'un centenar de vots de distància ha quedat la segona força més votada, el Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP), encapçalada per l'històric Teo Romero, que ha ha estat cap de llista i alcalde pel PSC durant sis legislatures. Romero manté que és molt aviat i que «ERC té la clau de la governabilitat dels propers quatre anys i està a les seves mans l'articulació de possibles pactes per treballar per als montbuiencs i montbuienques».

L'alcalde parla també de la nova coalició montbuienca, la qual ha dit que neix de l'«obsessió d'unes persones que s'han ajuntat per treure el PSC de l'Ajuntament, amb una actitud molt similar a la de fa quatre anys. La nostra força política s'ha trobat davant d'un front poc homogeni, organitzat sota la forma d'una proposta única. Ens han guanyat per 117 vots».

La coalició Amb Montbui-La Veu dels Veïns de Montbui (AM-LVDVDM), inclou la candidatura de Veïns amb Veu (VV), Iniciativa per Catalunya-Verds, Esquerra Unida i Alternativa i Esquerra (ICV-EUiA-E) i membres d'Esquerra Republicana de Catalu-nya (ERC).

En l'acusació de Romero com a mínim s'ha confirmat que els que l'han vençut a les urnes si amb algú no volen pactar és amb ell, per això s'ha dut a terme la coalició. I a Esquerra Republicana de Catalunya, de moment, no hi ha posicionament. Isabel Guerrero es manté políticament correcte: «Hem de parlar amb tots».