ERC, pendent del recompte definitiu que es farà demà per confirmar l'alcaldia

La minsa victòria electoral d'ERC a Manresa farà que estigui amb l'ai al cor fins que les dades electorals provisionals de la capital del Bages passin a ser definitives.

Demà, a la Junta Electoral de Zona, JEZ (Jutjats de Manresa), a les 10 del matí començarà el recompte oficial de les eleccions municipals. Serà el recompte que es considera vàlid a tots els efectes. Pot durar fins a 3 dies, fins divendres, pel fet que s'han de comptar els vots de tots els municipis que pertanyen a la Junta Electoral de Zona.

Un cop finalitzats, es proclamaran els resultats definitius i oficials, que es publicaran al Butlletí Oficial de la Província (BOP) i sobre la base d'aquests resultats s'expediran les credencials els regidors.



Residents a l'estranger

Pel que fa a les persones residents a l'estranger de manera permanent i inscrites al CERA (cens d'espanyols residents absents), estan empadronades als seus llocs de residència i no tenen dret a vot a les eleccions municipals. Tenen dret a vot al municipi on resideixen.

Sí que tenen dret a vot les persones que es troben temporalment a l'estranger (ERTA), que poden sol·licitar el vot però, en aquest cas, l'exerceixen per cor-reu i funciona com a vot per correu ordinari.

Per tant, si hi havia persones en aquesta situació i van voler votar, ho van fer per correu i els seus vots ja es van incorporar a les meses i han estat comptats. No seran objecte d'anàlisi en aquest recompte.

El guanyador de les eleccions municipals a Manresa, Marc Aloy, ha assegurat a Regió7 que caldrà veure quin partit beneficia o quin perjudica el recompte oficial, en el cas que es mogui el resultat.

Aloy va afirmar que Esquerra es troba en espera perquè la victòria provisional es converteixi en definitiva. Quan això passi, diu, l'objectiu serà ser «conseqüents amb el fet que els electors han premiat la voluntat de canvi transformador».