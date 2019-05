ERC és la primera força a gairebé tots els consells comarcals de la Catalunya Central

ERC és la primera força a pràcticament tota la Catalunya Central. La formació capitanejarà quatre dels sis consells comarcals, a excepció del Berguedà, on JxCat manté l'hegemonia, i el Moianès, on les dues formacions es repartiran 14 de les 19 cadires. En aquesta darrera comarca, és l'única on Esquerra ha empitjorat els seus números. I és que a la resta de zones o ha sumat regidors i, per tant, consellers dels ens comarcals o, si més no, els ha conservat.

De les 156 cadires disponibles als consells comarcals de l'Anoia, Bages, Berguedà, Moianès, Osona i Solsonès, 60 seran per a ERC, deu més que les que tindrà JxCat, que només capitanejarà el Berguedà.

Al Bages és on ERC més ha crescut. Ha passat de tenir 94 regidors al Bages a 129, i ha pres l'alcaldia a JxCat a municipis com Manresa, Sallent i Sant Vicenç de Castellet. El creixement de la formació ha fet que passi davant de JxCat també al Consell, on tindrà 13 de les 33 cadires.