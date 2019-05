Iglesias insisteix a formar un executiu de coalició amb Sánchez

El secretari general de Podemos, Pablo Iglesias, va insistir ahir en roda premsa que la seva formació entri en un govern de coalició amb Pedro Sánchez, i fins i tot a crear un bloc de governabilitat en tots els nivells, comunitats autònomes i ajuntaments, tot i reconèixer els mals resultats obtinguts en les eleccions europees, locals i autonòmiques d'ahir. Iglesias va admetre que els resultats electorals han estat «dolents» i que suposen «un retrocés» pel que fa a les generals de fa un mes.

Així, va apuntar que no estan contents i que toca fer autocrítica, però alhora va matisar que continuen tenint un «enorme pes estratègic» per construir governs del bloc progressista en els àmbits estatal, autonòmic i local. Iglesias va anunciar, a més, que convocarà en les pròximes setmanes un nou Consell Ciutadà Estatal per avaluar els resultats i va incidir que la divisió de l'esquerra tant a l'Ajuntament de Madrid com a la Comunitat de Madrid «resta».

«A l'esquerra no ens funciona quan ens dividim i quan ens barallem. Tots haurem de fer autocrítica i saber que la divisió resta», va assenyalar després de ser preguntat pels resultats tant de la seva formació com d'Íñigo Errejón a la comunitat.

Sectors crítics de Podemos van demanar ahir la dimissió del secretari general, Pablo Iglesias, i de la seva número dos, Irene Montero, després de la desfeta electoral de la formació.