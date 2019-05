Jordi Cuadras accepta el paper d'oposició que tindrà després del 26-M a Igualada

Els resultats a Igualada Som-hi li deixen un paper a l'oposició de l'Ajuntment, que liderarà, per tercer mandat consecutiu, Marc Castells. Però Cuadras valora l'increment de vots que ha tingut respecte de projecte anteriors dels socialistes i considera que després de la votació «tot comença». És l'inici de la seva etapa al capdavant del projecte socialista i ecosocialista.

Afirma que «sabem d'on partim i sabem on volem arribar. Hem inciat un camí que durant 4 anys estarem recorrent per estar al servei de la ciutat i perquè l'esquerra progressista guanyi i sigui majoritària per a fer el canvi. Hem vingut a fer política i no a estar en política, i això és el que farem durant el proper mandat». Coneixedor del seu paper, ha fet pública la feicitació a Castells.