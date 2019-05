Els pactes seran necessaris per fer govern al Berguedà

Els resultats de les eleccions municipals del Berguedà faran que sigui més complicat crear un govern de consens i de majories per als propers quatre anys. Un fet històric: l'antiga Convergència podria perdre les regnes de l'ens comarcal tot i ser la força amb més representació.

Junts per Catalunya ha perdut pes, igual que el PSC, un fet que impedirà als dos partits tornar a revalidar el pacte de govern amb què han treballat aquests quatre anys per al proper mandat, si més no, amb majoria absoluta (actualment governen amb 11 consellers).

Després de les eleccions de diumenge, Junts per Catalunya es manté com la força amb més representació, amb 7 consellers, tot i haver perdut regidors a la comarca mentre que ERC ha crescut en nombre de regidors arreu dels municipis, però es manté amb 6 consellers, com en aquest mandat. El PSC ha perdut pes, amb un sol conseller, després d'haver davallat en nombre de regidors. Qui sí que ha registrat un creixement, tant de regidors com de consellers, és la CUP, que passa de 2 a 3.

Per primer cop tindran representació al Consell Comarcal del Berguedà els partits que s'han presentat als ajuntaments com a independents que s'han associat i han obtingut 2 consellers.