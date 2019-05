Sabata valora si continua a la política i ERC s'ofereix a pactar

Després de perdre les eleccions municipals de diumenge, Jordi Sabata, el candidat de Junts per Berga, medita si abandona la política on s'ha estrenat en aquests comicis. La raó és que Sabata treballa a l'Escola Municipal de Música com a professor i exercir aquesta feina seria incompatible amb la seva condició de regidor de l'Ajuntament de Berga, ja que el centre és de titularitat municipal. Aquesta és una situació amb què ja es va trobar a l'inici de l'actual mandat Joan Torres, d'ICV, treballador de l'hospital comarcal de Berga, que depèn del consistori. Torres va optar per deixar la feina a l'hospital berguedà i mantenir el seu escó de regidor a Berga.

Ahir, Sabata explicava que no ha pres cap decisió sobre si continuarà com a cap de l'oposició després de la derrota. «Hem de parlar amb el nostre grup», explicava en declaracions a Regió7. «No està decidit», va manifestar Sabata, que va matisar que «tinc una obligació respecte a la gent que m'ha votat». A l'altre cantó de la balança hi ha el seu futur laboral.

Previsiblement, la incògnita és resoldrà aquesta setmana un cop Sabata s'hagi reunit amb el seu equip per analitzar els resultats de les eleccions i els passos a seguir a partir d'ara.

Ahir, Sabata es va mostrar prudent sobre els escenaris postelectorals. «Qui ha guanyat les eleccions és la CUP. A partir d'aquí ens hem de reunir i veure què fem perquè ho hem de decidir entre els membres de l'equip». Sabata deia que «no tinc una opinió formada» sobre el futur de la governabilitat del consistori després que ERC ha vetat la possibilitat de pactar amb el PSC i fer una aliança que fes fora la CUP.

Per la seva banda, Ramon Camps, cap de files d'ERC, deia que «la Montse [Venturós] serà alcaldessa», i que, com a guanyadora de les eleccions municipals d'enguany a Berga, serà la CUP qui decideixi si governen en solitari, amb acords puntuals o amb un pacte. «Estem oberts a pactar però la iniciativa correspon a la CUP», deia Camps. Va recordar que ERC defensa un executiu amb majoria absoluta (9 regidors) per poder governar «amb tranquil·litat».

El dirigent d'ERC va dir que la situació actual a Berga «és diferent» de la de fa quatre anys, quan la victòria ajustada de la CUP va posar de manifest la necessitat de canvi «i els vam deixar cert marge per no entorpir la ciutat. Ara això ja no es dona», afirmava Camps, ja que els 8 regidors assolits pels cupaires fan que només necessitin un vot per assolir la majoria.