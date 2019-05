El sallentí Oriol Ribalta es converteix en l'alcalde més jove que hi ha hagut al Bages

El nou alcalde de Sallent, Oriol Ribalta (ERC), s'ha convertit, als 24 anys, en l'alcalde més jove que haurà tingut la comarca del Bages. Entre els més joves que l'han precedit hi ha el també republicà Ferran Estruch, alcalde de Cardona des del 2011, David Bonvehí (PDeCAT), batlle de Fonollosa del 2004 al 2007, o Albert Neiro, de Gent de Balsareny, que va assumir l'alcaldia entre el 2015 i el 2017. Tots tres van accedir-hi als 25 anys.

Com a conseqüència, Ribalta serà un dels alcaldes més joves de Catalunya en aquest proper mandat. El de menys edat del país serà Jordi Forné, que només a 22 anys serà el batlle del municipi d'Alfara de Carles, a la comarca del Baix Ebre.

Oriol Ribalta, que en els dar-rers quatre anys ha estat l'alcalde pedani de Cabrianes, ja té assegurada l'alcaldia del municipi després que ERC hagi aconseguit la majoria absoluta en imposar-se a Junts per Catalunya, que ha governat en els últims vuit anys, amb David Saldoni al capdavant. El futur alcalde de Sallent es mostrava ahir encara «sorprès» pels grans resultats d'aquest diumenge en què ERC va duplicar el nombre de vots de fa quatre anys i ha passat dels 757 a un total de 1.632 i de quatre regidors a set. Uns resultats que li permeten governar amb solvència els propers quatre anys i que creu que són fruit «d'un projecte renovat i d'anys de feina de molta gent de la secció local d'ERC».

Ribalta, que encapçalava la llista d'ERC per primer cop en substitució de Pilar Sala, afronta el repte de l'alcaldia «amb moltes ganes i il·lusió». Assegura que la gent «volia un canvi i ho ha demostrat a les urnes, on, a més, ha deixat clar quin tipus de canvi volia, que fos realista, capaç de buscar acords i representar tothom, que no generés conflicte i que fos proactiu».

En aquest sentit, creu que la candidatura dels republicans «aporta la renovació i els aires nous que fan falta a l'Ajuntament per seguir avançant perquè ens havíem estancat. Ara, perquè Sallent pugui avançar, ERC aporta un projecte nou i pensat des de la gent».



El PDeCAT passa a l'oposició

Per la seva banda, Junts per Sallent, Cabrianes i Cornet, que en els dos darrers mandats ha governat com a CiU amb un pacte amb el PSC, ha baixat dels sis regidors aconseguits el 2015 als quatre actuals, per la qual cosa passarà a l'oposició. La composició del ple la completaran els dos regidors de la nova candidatura de Fem Poble, que aglutina persones de col·lectius diversos amb el suport de la CUP, que ja tenia dos representants.

La majoria absoluta que ha assolit permet a ERC governar amb comoditat, però Ribalta es mostra «disposat a escoltar tothom i obert a les propostes dels altres grups polítics» per establir consensos. Un dels projectes més importants que ha d'afrontar el consistori és la construcció de la nova residència d'avis i aquest serà, precisament, un dels primers temes que els republicans volen tractar amb la resta de formacions polítiques. ERC se centrarà ara a configurar el cartipàs de l'equip de govern per encarar la nova legislatura.

Graduat en Ciències Polítiques, Ribalta ha estat durant els darrers quatre anys l'alcalde pedani de Cabrianes, una figura que històricament ha fet d'interlocutora entre els veïns del nucli i l'Ajuntament de Sallent i que l'any passat es va reconèixer formalment. Hi va accedir als 19 anys després de les eleccions municipals del 2015. Per tant, tot i presentar-se per primera vegada com a cap de llista d'ERC, l'engranatge del consistori no li és desconegut. Aquests anys d'alcalde pedani «m'han permès tenir molt contacte amb l'Ajuntament i conec bé quin és el seu funcionament». Ara en formarà part, però com a alcalde del municipi.