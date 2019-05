Set grans ajuntaments del Bages tenen obertes múltiples opcions, i el PSC hi pot ser clau

Els comicis de diumenge deixen al Bages un dels panorames més incerts dels últims anys pel que fa a la futura governabilitat en ajuntaments grans, on la fragmentació que n'ha resultat obligarà a arribar a acords bipartits, i en alguns casos, com Navarcles o Sant Joan, farà falta com a mínim un pacte entre tres. A banda de Manresa, hi ha onze municipis sense majories absolutes, i amb un ventall d'opcions especialment obert en què el PSC podria acabar sent decisiu.

I és que els socialistes pràcticament no han guanyat enlloc, però han millorat resultats a la majoria de poblacions respecte de fa quatre anys fins al punt de convertir-se en el partit clau de futurs acords quan els dos grans no vulguin pactar entre ells i busquin l'aliança amb un de més petit. I el PSC sol ser la formació que més encaixa en aquesta casuística. Ho fa clarament a Sant Vicenç, Navàs i Sant Salvador, i també podria apuntalar els futurs governs de Navarcles, Sant Joan i Santpedor, mentre que a Súria és el PSC qui buscarà aliats com a força més votada.

La pèrdua de la majoria absoluta que tenia obligarà ara la CUP de Navàs a pactar si vol continuar governant amb comoditat. Té cinc regidors, i ho podria fer amb ERC, amb qui van quedar frec a frec i també ha tret cinc regidors. Una hipotètica aliança entre els dos grans repetiria l'experiència que ja va portar tots dos partits a pactar el 2011, quan la CUP, amb quatre regidors, i ERC amb tres, van sumar una majoria de set i van deixar CiU i el PSC a l'oposició. Tant l'un com l'altre tenen ara una alternativa amb els socialistes, que, amb dos regidors, podrien tenir la veritable clau de govern si no es busca un acord entre partits independentistes. En canvi, Junts per Navàs, amb un únic representant, no és necessari en cap cas.

A Sant Vicenç de Castellet es dona una situació calcada que a Navàs, però en lloc de la CUP és Junts per Sant Vicenç qui entra en joc. Està empatat a cinc regidors amb ERC (que va ser la força més votada en aquest municipi diumenge), i un cop més el PSC, amb dos representants, podria ser decisiu en un pacte d'aliances si no hi ha un acord entre els dos grans per anar plegats amb una ampli govern de deu. Sociovergència o pacte d'esquerres sumen prou per assolir els set regidors de la majoria, mentre Sant Vicenç en Comú, amb un representant, no és decisiu.

El PSC també tindrà la clau a Sant Salvador de Guardiola si no es fa un govern independentista entre Junts per Guardiola i Sumem-AM, que són les dues forces més votades amb cinc i quatre regidors respectivament. El PSC, que en té dos, és el tercer partit amb representació, i donaria la majoria tant a convergents com a republicans en un consistori d'onze membres. En aquest cas s'hauria de veure si l'opció més fàcil és un pacte d'esquerres, o que el PSC uneixi els seus dos regidors als convergents com a força guanyadora de les eleccions d'abans d'ahir.



Gran ventall en quatre municipis

Hi ha municipis encara més fragmentats en què el PSC també pot ser determinant però no és l'únic, i altres forces també podrien tenir l'última paraula per configurar majories de govern.

A Sant Joan la majoria necessària de nou regidors només és possible amb un pacte entre tres. Alternativa, que diumenge va ser la força més votada i en va obtenir cinc, pot optar pel PSC, ERC i Junts per Sant Joan, que en tenen tres cadascun, i encara n'hi faltaria un altre. En aquest consistori hi haurà sis forces amb representació, i això dona lloc a àmplies combinacions, que també poden incloure els dos regidors de Compromís, o el que va aconseguir Cs. Els darrers vuit anys Sant Joan s'ha governat amb un pacte entre convergents i republicans, però ara es quedarien amb sis regidors i no sumen.

Es dona una situació similar a Navarcles, on també cal un mínim de tres partits per fer un govern de majoria absoluta. PSC, Junts per Navarcles i AraN-AM tenen tres regidors cadascun, i en aquest cas la clau la podrien tenir els dos de la CUP o els dos de Navarcles en Comú, l'un i l'altre podrien donar suport a un pacte entre dos dels grans, o conjuntament a un de sol.

En el cas de Santpedor, tant PM (vinculat al PSC) com la CUP, amb dos regidors cadascun, podrien ser igual de decisius per formar una majoria de govern amb els cinc d'ERC. S'haurà de veure si els republicans opten per un govern independentista o per repetir l'aliança amb el PSC del mandat 2011-2015. Junts per Santpedor, amb tres regidors també podria entrar en joc si ERC li pica la porta.

A Súria el PSC és, a priori, qui té la paella pel mànec com a força més votada amb quatre regidors, i en tindria prou pactant amb els tres d'ERC i fer un govern d'esquerres o amb els tres dels independents GIIS. Per evitar un govern amb el PSC, caldria que ERC o el GIIS promoguessin una aliança alternativa que, com a mínim, hauria d'implicar tres forces diferents.