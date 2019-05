Valentí Junyent assegura que «em veig al govern», però amb «papers diferents»

Hores després de perdre l'alcaldia a Manresa per onze vots de diferència, Valentí Junyent (JxCat) reconeix que no es veu a l'oposició. L'encara alcalde en funcions, que ha governat durant els tres darrers anys i mig amb els nous guanyadors, ERC, diu que es veu al govern «amb papers diferents».

I és que el primer de JxManresa reconeix que la coalició, en la qual ell exercia de primer i el guanyador dels comicis, Marc Aloy, de segon, «ha funcionat». Així, es mostra confiat en la possibilitat de negociar. «La ciutat no ho entendria si no fos així», afegeix.

Junyent va obtenir 9.107 vots, onze menys que ERC, que va guanyar per primera vegada l'alcaldia a la capital del Bages en 80 anys. Reconeix la derrota, però insisteix en el fet que es tracta d'un «empat tècnic», cosa que, segons ell, «omple de possibilitats a negociar». L'encara batlle afirma que malgrat que no tenia experiència en un govern de coalició, l'anterior pacte amb ERC «va funcionar». «És una base sòlida per començar la negociació», afirma, alhora que apel·la que la ciutat «no entendria» que les dues forces més votades «no estiguin implicades en el govern».

El cap de JxManresa assegura que no es veu a l'oposició. És més, creu que amb un empat tècnic «no hi hem d'estar». En com hauria de ser l'acord no hi entra, però reconeix que es veu «al govern amb papers diferents».



Alcaldia compartida?

En aquests moments ja estan en marxa els engranatges dels partits per traduir els resultats electorals en la confecció d'un nou Ajuntament. Sobre si un punt de partida negociador sobre la base d'un empat tècnic pot conduir a una alcaldia compartida en el mandat 2019-2023, Junyent ha assegurat que no té intenció de condicionar el resultat de la negociació en aquests termes perquè «el menys important és el que passi amb mi» i ara toca treballar per assolir la millor estructura de govern per tirar endavant els projectes que ja estan encarrilats i plantejar nous reptes per a la ciutat. Així que el que proposa és «seure i parlar de tot» i no només d'aspectes parcials per tenir una veritable visió de conjunt.

Per la seva banda, el guanyador republicà de les eleccions, Marc Aloy, interrogat per aquest diari sobre la possibilitat que es plantegi una alcaldia compartida, va respondre que «no entrarem ara a fer aquesta valoració».

Aloy es trobava ahir en una reunió per analitzar els resultats i va voler deixar clar que Esquerra «aposta per un canvi transformador», que és pel que considera que ha rebut la confiança majoritària dels electors. Aloy va recordar que ERC és «un partit assembleari» i que un cop debatuda internament la situació començarà la ronda de trobades amb altres forces polítiques.