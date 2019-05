El vot dual dels independentistes: un 49% més a Puigdemont que a Junyent

El vot diferencial ha estat sempre una característica de les cites electorals a Catalunya, i en la jornada electoral de diumenge es va mostrar en tota la seva glòria. Normalment afecta només una part de l'electorat, però aquesta vegada ha estat una part força considerable. Als ajuntaments i al Parlament Europeu els votants, i especialment els independentistes, han triat paperetes amb logotips diferents per complir objectius igualment diversificats, segons un esquema repetit a moltes poblacions catalanes i exemplificat clarament a Barcelona, que es pot expressar d'aquesta manera: voti el que voti per a l'Ajuntament, a l'urna de les europees hi posaré la papereta de Carles Puigdemont perquè organitzi un bon mullader a les institucions comunitàries.

Manresa no és aliena a aquesta dinàmica. A les urnes municipals Junts per Manresa va obtenir 9.107 vots, mentre que a les europees JxCat va aconseguir-ne 13.592. Un 49 % més en aquestes que en aquelles. Puigdemont va rebre un 42 % dels vots manresans, i Junyent, un 28 %.

Aquests vots per a l'expresident havien de sortir d'algun lloc, i aquest lloc és la resta de l'independentisme. Així, ERC va aconseguir 9.118 vots municipals però només 7.619 vots europeus. Una diferència de 1.499 vots. Els socis de Fem no es presentaven a les europees, i no hi ha dubte que una part dels seus votants va ser de Puigdemont per legitimisme republicà i desafiament eloqüent. També li van arribar vots dels qui van fer costat a Primàries Manresa, que va sumar 792 vots.

També es van produir dissonàncies entre vots municipals i europeus en les formacions no independentistes. Podemos va aconseguir a Manresa 1.557 vots per enviar diputats a Brussel·les però només 583 vots per enviar algun regidor a l'Ajuntament. Gairebé mil vots de diferència. Al PSC li va passar una mica el mateix, però amb molta més suavitat: 4.945 vots a les europees, 4.741 a les municipals. Dos-cents de diferència. Tres-cents va ser el decalatge del PP entre els 1.166 de les europees i els 840 de les municipals. Mil vots que s'han distribuït entre candidats locals sense cor-responent europeu o que no han tingut acompanyament de papereta municipal, igual com hi ha hagut votants que només han dipositat el sobre a l'urna que produeix mandat de regidor.

En tot cas, el votant s'hi fixa i pren les seves pròpies decisions, molt personals, un cop escoltats els uns i els altres.