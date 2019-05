Castells mira de poder fer un govern ampli per a la independència

L'alcalde d'Igualada en funcions, Marc Castells, va obrir una ronda de contactes ahir per explorar possibles aliances amb altres partits. Té a l'abast dues possibilitats: reproduir un acord o un pacte de suport amb els socialistes, en aquests sota el paraigua de la candidatura Som-hi, que lidera el periodista Jordi Cuadras, o bé poder fer un pacte amb ERC i l'arquitecte Enric Conill, que encapçala la llista. Castells, però, afirma que vol un pacte independentista o un govern en minoria amb suports puntuals.

Castells va perdre la majoria absoluta en les eleccions del 26-M i va passar d'11 regidors a 9. Tot i això, l'alcalde s'ha mostrat satisfet amb els resultats, ja que els suports s'han mantingut en més de 7.500. La pèrdua de regidors li ve, justament, de no haver millorat el resultat en xifres absolutes quan hi ha hagut més participació. Castells ha declarat que la ronda de trobades és «per fer un govern inequívocament independentista», amb la qual cosa descartaria la primera opció de Cuadras, i ha afegit que es troba en una fase «molt embrionària». Amb tot, encara les converses «amb tranquil·litat», perquè si no arriba a cap acord, no descarta un govern en minoria «i buscar acords puntuals» en els projectes de ciutat.

L'aliança de Junts x Igualada (Castells) i Igualada Som-hi (Cuadras) seria un acord contranatura, perquè Cuadras no es posiciona a favor de la independència, un tema cabdal per a l'actual alcalde de Junts x Igualada, però un tema que no vol tocar el candidat Cuadras, marcadament no independentista. Però, en canvi, l'anterior llista de socialistes havia tingut una posició de suport al govern de Castells en diferents aspectes, encara que el segon tingués majoria absoluta.

També és cert que Castells va governar els primers anys de govern amb el suport d'ERC, però aquella Esquerra no té res a veure amb l'actual, ni per lideratges, ni per resultats, ni per posició al país. La relació Castells i l'ERC actual no ha estat gaire fluïda en el darrer mandat, si bé és cert que els republicans ara tenen un lideratge nou en la figura d'Enric Conill.

Castells ha guanyat a l'Ajuntament d'Igualada, però ERC ha guanyat a la comarca, amb la qual cosa és possible pensar que entre els uns i els altres tenen interessos inversos a les dues institucions. Tenir Castells a l'Ajuntament d'Igualada i Conill al Consell, encara que a hores d'ara és una pura hipòtesi, podria satisfer els interessos dels uns i els altres, per tenir una visibilitat compartida. 48 hores després de tancar els col·legis electorals, però, totes dues formacions asseguraven que no havien parlat d'aquesta possibilitat.

Sobre un escenari de possibles pactes a Igualada ara que ha perdut la majoria absoluta, Marc Castells ha recordat que en la primera legislatura que va gua-nyar, la del 2011, ell tampoc tenia majoria i va haver de pactar. En aquella legislatura va establir una coalició amb ERC, que tenia 2 regidors. «La legislatura ara l'encaro igual que la primera vegada que vaig ser escollit. I, de fet, la majoria absoluta els dar-rers quatre anys no l'hem utilitzada perquè hem pactat», va assenyalar Castells. «El 80% dels punts que han passat pel ple han estat aprovats molt per sobre de la majoria que teníem nosaltres», va afegir.

En aquesta línia, per a Castells ara s'obre un escenari «d'una certa normalitat», en el sentit que tant si pacten amb algun grup com si no, en els dos escenaris tenen experiència. Per conèixer les expectatives dels partits, ahir Castells va encetar converses. «Pensem en totes les formes, des de pactar fins a un govern en solitari. No ens fa gens de por», va afegir.

Castells marca distància respecte d'ERC i ha afirmat que els repulicans juguen encara a una lliga diferent, perquè ell té més representció i suport.