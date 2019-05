ERC escampa el groc pel mapa dels barris de Manresa, on passa d'encapçalar-ne 3 a 8

Al costat dels 5 barris que ha pres a Junts x Manresa, ERC ha escalat al segon lloc en 3 dels liderats pel PSC, on en l'anterior contesa electoral estava més per sota. En el primer cas, respecte al 2015, els republicans es mantenen a Valldaura, Escodines i Cal Gravat i passen a ser la força més votada davant de Junts x Manresa al Barri Antic, Carretera de Santpedor, Vic-Remei, Sagrada Família i Guix-Pujada Roja. Cinc barris on Junts x Manresa no només havia gua-nyat el 2015 sinó també el 2011 i el 2007, llevat de la Sagrada Família, on el 2007 va guanyar el PSC.

Pel que fa a l'escalada de llocs dels republicans per situar-se en la segona posició, s'ha produït a la Balconada, a Sant Pau i al Xup (Pare Ignasi Puig). En els 3 barris s'ha mantingut el PSC com el partit més votat, que també ha conservat aquest lloc a la Font dels Capellans. ERC, però, ha aconseguit pujar fins a la segona posició, mentre que en les eleccions municipals del 2015 ocupava la sisena a Sant Pau, la cinquena al Xup i la quarta pel que fa a la Balconada.



Barris exconvergents



Malgrat la pèrdua de lideratge en 5 barris, els exconvergents de Junts x Manresa han pogut conservar-lo a Viladordis, Poble Nou, Mion-Puigberenguer, Saldes-Plaça Catalunya, Passeig i Rodalies, i Ferreres-Suanya-Cal Gravat. D'aquests, ha guanyat vots en tots, excepte a Viladordis, on n'ha perdut.

Pel que fa al PSC, tot i no gua-nyar cap nou barri, sí que és important destacar que ha pujat posicions i s'ha situat al davant de Fem Manresa en 7: Valldaura, Saldes-Plaça Catalunya, Mion-Puigberenguer, Poble Nou, Carretera de Santpedor, Guix-Pujada Roja i Cal Gravat. En tots, ha avançat fins al tercer lloc, després d'ERC o Junts x Manresa, mentre que el 2015 estava en el quart, darrere de la CUP (ara Fem Manresa en coalició amb EUiA i Som Alternativa).



Pujades i baixades



De l'anàlisi dels resultats per bar-ris en surten altres conclusions interessants. Al Passeig i Rodalies, la davallada del PP -sense representació altre cop en unes municipals- que passa de ser la quarta força més votada el 2015 a la sisena, darrere del PSC i Ciutadans, i que al Xup també baixa de la tercera a la cinquena, mentre que Ciutadans puja de la sisena a la tercera. No és l'únic bar-ri on aquest partit guanya posicions. A la Font passa de la cinquena a la quarta que el 2015 va ocupar Democràcia Municipal (ara Podem, sense representació en aquests comicis) i, a les Escodines, de la sisena a la cinquena. En canvi, a Viladordis, baixa de la quarta a la cinquena i qui pugen són els socialistes, de la setena a la quarta. Aquesta situació es repeteix al Guix-Pujada Roja, on baixa de la tercera a la cinquena rellevat pels socialistes, que pugen de la quarta a la tercera. A Ferreres-Suanya-Pont Nou, tant el PSC com Cs pugen de la sisena a la quarta i de la vuitena a la sisena, respectivament. Pel que fa a Fem Manresa, tot i perdre el tercer lloc rellevada pel PSC en 7 barris, guanya posicions a la Balconada, on passa de la setena del 2015 a la cinquena.

ERC guanya vots en tots els barris llevat de Viladordis i al Guix-Pujada Roja obté el percentatge més elevat, el 32,13%. Junts x Manresa, en guanya en 16 sectors i en perd a Viladordis i al Xup. El barri on ha assoleix el percentatge més alt és al Passeig i Rodalies (41,84%). El partit que ha obtingut el percentatge més alt de tots, però, no és cap dels dos sinó el PSC, amb el 46,42% al Xup. Els socialistes sumen a tots els barris; Fem Manresa puja en 12, baixa en 5 i iguala en un, i Ciutadans puja en 15 i baixa en 3.

A les eleccions generals del 29 d'abril d'aquest any, ERC també va accentuar la seva expansió a la capital del Bages, on va passar d'imposar-se en 8 barris a les generals del 2016 a fer-ho en 13; 4 els va prendre a Junts x Manresa i 1 a En Comú Podem.