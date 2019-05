ERC de Manresa posa en marxa l'engranatge per formar govern

Esquerra Manresa va fer dilluns una primera reunió amb l'executiva, tots els membres de la candidatura i l'equip de campanya per fer una primera anàlisi d'uns resultats que han estat històrics per la formació republicana a la ciutat, que ha aconseguit 9.118 vots i ha estat la primera força.

Després d'aquesta primera valoració, avui es farà una reunió oberta a militants, en la qual es començaran a perfilar els passos que se seguiran per a la formació de govern. Tot seguit, s'iniciaran les rondes de contactes amb la resta de formacions, començant per la segona força, Junts per Manresa.

De la reunió d'avui i de les trobades amb els partits en sortirà una proposta per ser validada en assemblea abans del 15 de juny.

El president d'Esquerra Manresa, Ramon Fontdevila, ha recordat que Esquerra «és un partit assembleari i, per tant, ens hem de reunir i parlar amb la nostra militància abans de realitzar qualsevol pas»·.

Fontdevila també ha subratllat que per a Esquerra suposa «una gran responsabilitat gestionar la victòria que van donar els vots de 9.118 manresans i manresanes, que van fer confiança en el nostre programa, que es basa en un eix social i un eix nacional; per això, la nostra prioritat serà garantir el nou impuls que Manresa es mereix».