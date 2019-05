Isaac Peraire perd la majoria absoluta a Prats de Lluçanès

Els resultats de les eleccions del 26-M a Prats de Lluçanès han fet que l'alcalde en funcions, Isaac Peraire, hagi perdut la majoria absoluta que va aconseguir ara fa quatre anys. Dels sis regidors que tenia ha passat a tres i l'escenari polític s'ha redibuixat i de dues forces ha passat a quatre.

Junts per Prats, amb Jordi Bruch al capdavant, s'ha imposat amb cinc regidors, però en un consistori amb onze cadires li faltaria un regidor per governar amb tranquil·litat. Junts, amb la legitimitat que li donen els resultat, ja ha començat la ronda de contactes amb la resta de partits. En declaracions a l'ACN, Peraire ha proposta un "govern d'unitat republicana" que incorpori els 11 regidors (Junts per Prats, ERC, Movem Prats i RAP).