Junts per Moià descarta entrar en un futur govern a l'Ajuntament amb AraMoià

Els republicans AraMoià, que van guanyar les eleccions de diumenge però van passar de deu a sis regidors i van perdre la majoria absoluta que tenien, s'obren ara a negociar amb les tres formacions restants un possible pacte que els permeti liderar còmodament el nou govern. Un tempteig que, ja d'entrada, toparà amb la negativa de Junts per Moià, que és segona força amb quatre regidors, segons va apuntar ahir a aquest diari la seva líder, Maria Tarter.

Junts per Moià rebutja qualsevol acord estable en l'àmbit municipal amb la formació de l'actual alcalde, Dionís Guiteras, ja sigui entre els dos partits en solitari o en un govern d'unitat com ara fa vuit anys «qua ja vam provar i no va funcionar», recorda Tarter. La tibantor entre els dos grups tampoc no ha millorat aquest mandat, tenint en compte que estaven sols en un consistori que AraMoià ha governat amb deu regidors enfront els tres de Junts per Moià, a l'oposició.

Malgrat la negativa dels post-convergents, AraMoià té obertes altres opcions, ja sigui amb els dos regidors de Capgirem Moià (vinculats a la CUP), o amb l'única representant socialista, Susana Tapia. Per ara «no tenim cap marc mental definit» sobre com es pot configurar la governabilitat a l'Ajuntament de Moià, assegura Guiteras, que no descarta acabar governant en solitari. De tota manera, la voluntat és de «trobar-nos amb tots [incloent Junts per Moià], parlar de tu a tu i veure què podem consensuar i què no».

La resta de forces estan a l'expectativa, sense que, de moment, s'hagin manifestat en cap direcció, tret de Junts per Catalunya. Susana Tapia, del PSC, amb qui AraMoià en tindria prou per fer majoria, assegurava ahir a aquest diari que «ni descarto res ni tanco cap porta», però tampoc s'aventurava a fer cap pronòstic perquè «al partit encara no hem parlat de res».

Per part de Capgirem Moià, la seva líder, Basharat Changue, està disposada «a parlar de tot i amb tothom, sempre que encaixi dins els nostres valors i principis». Diu que «parlar de pactes són paraules majors», i per ara, defensa la seva predisposició «a acordar propostes i projectes concrets i a treballar de forma horitzontal i consensuada».



Tothom satisfet

Tots quatre partits fan un balanç positiu de les eleccions de diumenge. Tot i perdre quatre regidors, AraMoià va aconseguir el 47 % dels vots «i això és molt», apunta Guiteras, satisfet malgrat haver perdut la majoria.

Junts per Moià, que ha doblat resultats, celebra que s'hagi trencat la majoria. Tarter lamenta l'actitud «poc dialogant» que diu que ha tingut el govern d'AraMoià fins ara, i està convençuda que el nou ajuntament «ens portarà més pluralitat i la necessitat d'arribar a consensos». Quant a AraMoià, diu que «tindran l'obligació de seure i parlar».

Capgirem Moià volia representació i trencar la majoria absoluta, «i ho hem aconseguit», i s'estrenen amb dos regidors, diu Changue. Tapia, del PSC, diu que «no ha estat fàcil», però també ha assolit l'objectiu d'un regidor.