El llaç groc i l'estelada han tornat a la façana de l'ajuntament de Manresa. El 29 de març, en l'inici del període electoral per a les generals i les municpals, van ser retirats per ordre de la Junta Electoral de Zona. Durant aquest temps han estat substituïts per una pancarta amb el lema «Llibertat d'expressió i opinió. Article 19 de la Declaració Universal dels Drets Humans».