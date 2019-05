Saldoni no podrà ser president de l'ACM en perdre l'alcaldia

L'encara alcalde de Sallent, David Saldoni, haurà de deixar la presidència de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) quan l'entitat porti a terme la propera assemblea de renovació de càrrec, ja que no podrà tornar a presentar candidatura perquè, després de les eleccions de diumenge, en el proper mandat municipal deixarà de ser batlle. ERC, amb Oriol Ribalta al capdavant, va obtenir la majoria absoluta i, per tant, ja té garantit que serà el nou alcalde sallentí. Els estatuts de l'ACM estableixen que el seu president ha de ser batlle. El que no hi ha encara és data per a l'assemblea de l'entitat en què se'n renovarà la direcció.

David Saldoni és president de l'ACM des del gener del 2018, quan va substituir Miquel Buch. «Ha estat una etapa breu», lamenta. No obstant això, assegura que se sent «orgullós de la feina feta», tant quan ha estat president com abans. Saldoni, alcalde de Sallent des del 2011, reconeix que els resultats de diumenge han estat «una sorpresa desagradable. És una patacada important que no esperàvem», assegura. La formació ha obtingut només una seixantena de vots menys que el 2015, però l'increment de participació, del qual ha sortit beneficiada majoritàriament ERC, fa que hagin passat de sis a quatre regidors.

Lamenta que una part de l'electorat no hagi tingut en compte el que ha fet el seu govern els darrers anys per transformar Sallent. «Ha crescut la sensació que estàvem cansats i que calia un canvi», diu, cosa que nega: «Tenia la il·lusió intacta, pensava en les coses de futur que convenen a Sallent». I espera que «la roda, que gira en la direcció correcta, no es pari».