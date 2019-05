Vuit de cada deu ajuntaments tindran majories absolutes en el proper mandat

El 80% dels ajuntaments sorgits de les eleccions de diumenge passat estaran governats durant el proper mandat per un partit que ha obtingut majoria absoluta. Municipis que, per tant, ja coneixen a hores d'ara qui serà el seu alcalde (si no hi ha cap sorpresa en forma de renúncia i de canvi de candidat proposat). Perquè els candidats que encapçalaven aquestes llistes han obtingut un suport que els suposa més del 50% de la representativitat en el proper ple municipal i ja tenen garantits els suports necessaris.

De fet, el percentatge d'ajuntaments de casa nostra que han obtingut la majoria absoluta s'ha mantingut molt sostingut en les tres últimes eleccions municipals. Després de les d'aquest diumenge, aquesta situació es dona en un total de 124 dels 155 municipis de les set comarques. És a dir, exactament el 80%. Després de les eleccions de fa quatre anys, tan sols hi va haver un ajuntament menys on es produís aquesta situació (123 dels 155 totals), el que equival al 79,3%. I si encara tirem més enrere, fins als comicis del 2011, la xifra de majories absolutes va ser lleugerament inferior, però en una línia força propera. En concret, es va donar en 117 ajuntaments, el que equival a tres de cada quatre (75,4%).

Unes xifres que donen a entendre que en aquestes eleccions hi ha una situació generalitzada de concentració de vot sobre candidatures molt sòlides (particulars per a cada municipi). Si bé és cert que hi havia poblacions on només es presentava una candidatura (i que, per tant, tenien garantida no només la majoria absoluta, sinó el domini complet del ple municipal i l'alcaldia), també cal precisar que aquesta situació només es donava en 17 municipis de les nostres comarques (l'11%).

Per comarques, la Cerdanya és la que tindrà una proporció més alta d'ajuntaments amb majoria sorgits dels resultats que van donar les urnes aquest diumenge. Es dona en 16 dels 17 consistoris que hi ha (el 94%), ja que només Alp queda pendent d'aliances per configurar el nou govern local.

També al Moianès només hi ha una població on no s'ha donat una majoria absoluta d'un total de deu, el que suposa un índex del 90%. L'únic municipi que queda pendent de possibles pactes per definir qui el presidirà i governarà és la capital, Moià (vegeu més informació a la pàgina 4). Tot i que la formació guanyadora, AraMoià-AM ha quedat a només un regidor del que marca aquesta majoria (n'ha obtingut 6), després de perdre'n quatre.

Els percentatges més baixos de majories absolutes es donen en dues de les comarques amb més municipis, i en tots dos és del 63%, el Bages i l'Anoia. En el cas del Bages, hi ha 11 dels 30 ajuntaments de la comarca on en les properes setmanes de ben segur que hi haurà negociacions per lligar les aliances necessàries per assolir un govern el màxim d'estable. D'aquests 11, n'hi ha 6 on tots els partits han quedat lluny d'aquesta majoria (com a mínim a 2 regidors) i, per tant, més fragmentats. A l'Anoia, són 21 de 33 els ajuntaments que ja saben que tenen un govern amb un partit que té el domini numèric del ple municipal. Les dues úniques capitals on hi ha majories absolutes són Solsona i Puigcerdà. Al Berguedà, el percentatge de majories absolutes és del 90%, ja que només queden pendents d'aliances Berga, Bagà i Vilada, i al Solsonès del 86%. En aquest cas, les excepcions són Olius i Odèn.