El cap d'Esquerraa Puigcerdà plega i denuncia «traïcions»

Amb la ressaca de les eleccions encara present i uns resultats que li han permès triplicar els vots de fa quatre anys, la secció d'ERC de Puigcerdà es veu immersa en una crisi interna. El president, Lluís Millans, i el secretari d'organització, Ramon Surroca, han cessat dels seus càr-recs i han denunciat «alguns membres de l'executiva» per una «anomia persistent durant la tasca de coordinar les actes i les reunions, contínuament menyspreades i d'histrionisme exalçat». En una carta signada pels dos dimissionaris i enviada a tots els membres de l'executiva de la Secció Local de Puigcerdà, formada per nou persones, Millans i Surroca afegeixen que «en aquest món de traïdories, en el qual no ens trobareu, i a les proves us remetem, res és veritat ni mentida, tot és del color del vidre amb què es mira». Aquest escenari s'ha traduït, segons els dimissionaris, en una «palesa incompatibilitat de caràcters» i de «discrepàncies sorgides en la tasca del dia a dia». Millans ha explicat que ara la seva voluntat és convocar una reunió els pròxims dies per reorganitzar la secció local i «aclarir» les discrepàncies personals, les quals, ha reiterat, s'ha produït amb alguns membres de l'executiva, no pas tots. No obstant això, Millans ha remarcat que la seva decisió és «irrevocable».

El candidat i ara president del grup municipal, Joan Manel Ser-ra, ha tret ferro a la carta enviada per Millans, la qual ha definit de «rebequeria final per morir matant». Serra ha explicat que ell mateix va haver d'apartar Millans de les reunions de preparació de la candidatura per la seva manera de treballar i que, per tant, l'executiva ja tenia clar que passades les eleccions tocaria reorganitzar-se.

El regidor ha considerat que «s'ha vist apartat, ha vist que el resultat ha sortit, que s'ha fet el programa i el míting i suposo que, dolgut per això, ha volgut sortir d'aquesta manera tan lletja». De fet, Serra ha apuntat que «aquesta carta que ha enviat em confirma que vaig fer bé apartant-lo, perquè és un reflex de la seva manera de fer».

Serra ha remarcat que la dimissió dels dos càrrecs el preocupa «zero» i ha anunciat que, després d'una setmana de descans, la secció local d'ERC de Puigcerdà es reunirà divendres que ve, dia set de juny, per tal d'abordar la nova situació i aprovar la reorganització interna.

La nova organització tindrà en compte els tres regidors aconseguits per no duplicar càrrecs i no carregar de feina ningú, segons ha emfatitzat el mateix Serra. D'aquesta manera, la secció local tindrà dos grups de treball delimitats, per una banda, el de l'executiva local i, per l'altra, la del grup municipal. Aquesta executiva que ara es dissoldrà es va formar el maig de l'any passat i es va acabar de configurar a final del 2018 amb les últimes incorporacions dels membres de les Joventuts d'Esquerra.