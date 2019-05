La CUP evita l'ensurt de fa quatre anys a Navàs, i ERC salva la majoria a Sallent

Després d'una segona revisió, la Junta Electoral de Zona de Manresa va mantenir ahir sense canvis el recompte de vots que es va fer diumenge tant a Navàs com a Sallent, dos dels municipis de la comarca on els resultats entre formacions van ser més ajustats, i la relació de forces es podria haver vist modificada davant d'una sensible variació.

A Navàs, la CUP va guanyar les eleccions de diumenge amb 1.170 vots, només tres més que ERC. Tots dos van obtenir cinc regidors (a dos de la majoria), i la possibilitat d'algun petit error en el recompte difícilment els n'hauria fet guanyar o perdre cap, però hauria pogut canviar el lideratge. Fa 4 anys, la CUP de Navàs va passar de 9 a 8 regidors després de la revisió.

A Sallent la majoria absoluta d'ERC penjava d'un fil, tan sols per cinc vots de diferència. Finalment s'ha confirmat que va obtenir el suport de 1.632 persones, i que suma set regidors.