ERC, ara en minoria, proposa reeditar el govern d'unitat al Consell del Moianès

La primera renovació del Consell Comarcal del Moianès, que es va constituir per primera vegada el 2015, podria reeditar la fórmula del govern d'unitat que ha tingut durant el seu primer mandat d'història. Així ho proposa ERC, que ha tornat a ser la força més votada però amb la diferència que fa quatre anys tenia majoria absoluta i va impulsar un govern unitari per pròpia voluntat. Ara voldria repetir l'experiència, però té minoria i s'haurà de veure com responen la resta de grups, que, per ara, ni ho avalen ni ho descarten.

L'escenari ha canviat. ERC ha perdut tres consellers i s'ha quedat amb set, el mateix nombre que Junts per Catalunya, que n'ha guanyat un. I a banda de la correlació de forces entre els dos grans, hi haurà un ple més fragmentat i amb un partit més. Castell en Positiu guanya un conseller i ara en tindrà dos, i la CUP entra al consell per primer cop, també amb dos membres. El PSC en perd un, i n'hi queda un.

ERC entén que li toca negociar com a primera força, i després de la bona excperiència que diu que ha tingut aquests quatre anys, vol revalidar el govern d'unitat. «Fins ara ens ha mogut l'esperit del Consorci, que és el d'una comarca governada per tots», apunta el president comarcal d'ERC, Eloi Oller. Aquesta setmana els republicans reuniran l'executiva comarcal, i la propera «iniciarem converses amb la resta de grups».

Junts per Catalunya serà decisiu a l'hora de veure com es configura el govern de la comarca. Per ara deixa obertes totes les opcions en el cas del Consell Comarcal, i no descarta la possibilitat d'avenir-se a reeditar el govern d'unitat. De totes maneres, «encara és molt aviat» per entrar en valoracions, apunta la presidenta comarcal del partit, Maria Tarter. Es mostra prudent a parlar de possibles pactes perquè «primer ens hem de trobar per fer balanç d'aquest mandat, i ni tan sols no sabem quins set consellers representaran el partit».



O unitat, o pactes a tres



Si finalment es descarta un eventual govern d'unitat, la més que improbable possibilitat de pacte entre els dos grans obligaria ERC i Junts per Catalunya a buscar els seus propis aliats per separat. Per formar majoria absoluta, en tots dos casos caldria una triple aliança fins a sumar deu consellers de dinou.

Tenint en compte que Castell en Positiu i la CUP tenen dos representants cada un, la darrera paraula la podria tenir el PSC, que sumant el seu únic conseller a alguna de les combinacions possibles, donaria la majoria absoluta. El seu president comarcal, Enric Terencio, diu que, «l'ideal seria un govern d'unitat», però «amb canvis de lideratge i funcionament». Si no és així, «no descartem cap escenari de recolzament». Terencio sosté que, amb quatre anys d'història, al Consell Comarcal del Moianès «ara li cal un revulsiu». Diu que s'ha fet molt bona feina a nivell de turisme i ocupacional, «però ara cal desenvolupar al cent per cent altres serveis».

Les altres dues formacions en joc, per ara no no es posicionen en cap escenari. Castell en Positiu, d'entrada no descarta res, però abans vol escoltar propostes i debatre-les internament, segons han apuntat fonts del partit. El mateix passa amb la CUP: «S'haurà de valorar en l'assemblea comarcal», apunta la coordinadora comarcal del partit, Basharat Changue, però no es preveu fins passada la constitució dels ajuntaments, el 15 de juny.