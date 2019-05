Esquerra es tanca en banda a l'alcaldia compartida que defensa JxManresa

Els comensals del restaurant Ca l'Emili, de Rajadell, van poder ser testimonis, ahir, d'una trobada que no s'havia produït des del 26-M: l'actual alcalde en funcions de Manresa, Valentí Ju-nyent, i el cap de la llista més votada -per 10 sufragis- diumenge, Marc Aloy. La cordialitat mostrada durant el dinar, però, no s'ha traduït en una interpretació coincident del resultat electoral.

O, com a mínim, això és el que es desprèn dels missatges llançats pels partits hores després. A 2/4 de 7 de la tarda, i abans de la reunió oberta de militants a la seu d'ERC, Marc Aloy, acompanyat del president local del partit, Ramon Fontdevila, rebutjaven el plantejament de Junts per Manresa que hi havia hagut un empat tècnic i que les negociacions per formar govern no poden ignorar que tindran el mateix nombre de regidors al saló de plens.

Per a Esquerra, però, no hi ha empat tècnic sinó una victòria amb missatge incorporat de «canvi de lideratge». Primer Aloy va recordar que quan un partit es guanya a l'últim segon pel marge mínim no hi ha cap empat i, després, Fontdevila ho va reblar dient que «un empat és un empat i un conill és un conill i no hi ha conills tècnics».

Aloy va afegir que no només Esquerra havia guanyat les eleccions «tenyint de groc el mapa de barris de Manresa» i aconseguint els millors resultats republicans en unes municipals a la capital del Bages, sinó que la confiança dipositada en ells per 9.119 electors era perquè es plasmés a l'Ajuntament «la voluntat de canvi» que havia expressat la ciutat atorgant-los la victòria.

Aloy va anunciar la posada en marxa d'una ronda de contactes amb la resta de forces polítiques per formar govern començant per Junts per Manresa.

Consultada per aquest diari, la resposta de la formació Junts per Manresa és reiterar que reconeixen que ERC és la primera força i ells la segona de la ciutat, però va insistir que no es pot ignorar el que comporta un marge de només 10 vots i disposar del mateix nombre de regidors el que, des del seu punt de vista, suposa «un empat tècnic» que no es pot ignorar i s'ha de gestionar.

Aquesta posició de Junts per Manresa serà la que s'exposarà a la reunió convocada per a avui a les 8 del vespre amb els càrrecs electes sortints, els càrrecs electes entrants i el comitè local per tal de valorar els resultats electorals i definir com pensen afrontar les negociacions.

Així que les posició de sortida de les dues formacions que han compartit el govern de Manresa durant la major part del mandat passat són clarament divergents a hores d'ara.