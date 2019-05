El cap de files de la candidatura republicana, Marc Aloy, no es va cansar de repetir-ho, ahir, a la roda de premsa de valoració dels resultats assolits a Manresa: «És evident que el resultat és molt ajustat però és ERC qui ha guanyat».

Per la seva banda, el president local d'Esquerra, Ramon Fontdevila, va situar l'opció de l'alcaldia compartida en el marc «del relat que algú està intentant crear a la ciutat». Algú que Fontdevila i Aloy van deixar clar que no era Esquerra.

Fontdevila va afegir, referint-se a l'empat tècnic que Junts per Manresa defensa, que «quan als substantius cal afegir un adjectiu les coses poden grinyolar».

Des del punt de vista que defensa Esquerra, si la victòria electoral hagués estat per cent o mil vots segurament seria menys dolorosa per a Junts per Manresa, però 9.119 a 9.109 «empat, empat no ho és»

Aloy i Fontdevila, però, van deixar la porta oberta a les decisions que vagi adoptant la militància d'Esquerra Republicana de Catalunya a Manresa, pel caràcter assembleari que té la formació.