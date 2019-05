Junyent avisa que se'n va a l'oposició si ERC no negocia l'alcaldia compartida

Junts per Manresa està disposada a passar a l'oposició si Esquerra no accepta negociar una alcaldia compartida per Marc Aloy i Valentí Junyent. Segon avís per a navegants: Junyent no desapareixerà del mapa i es mantindrà a l'Ajuntament de Manresa tant si forma part del govern com de l'oposició.

Aquests són dos dels compromisos consensuats en la reunió del comitè local ampliat amb regidors sortints i entrants. El moment de màxim voltatge ha estat quan la trentena d'assistents han aplaudit Valentí Junyent quan ha dit que «no renunciarà en cap cas» a comandar el grup municipal de Junts per Manresa.

En el cas que Junts per Manresa passi a l'oposició, Junyent avisa que seria amb totes les conseqüències i que exerciran aquesta tasca de forma «responsable», però de cap de les maneres farà de «crossa» del govern comandat per Marc Aloy.

La trobada a la seu del carrer Alfons XII ha començat aquest dijous a les 8 de la tarda i ha durat aproximadament una hora. Així que Junts per Manresa fa pinya a l'entorn del seu líder i Esquerra haurà de decidir negociar l'alcaldia compartida, intentar governar en solitari o explorar acords amb el PSC, la CUP i Ciutadans.