Es ratifica la victòria pels pèls de la CUP a Monistrol de Calders

Els resultats de diumenge queden lleugerament alterats després de la revisió feta ahir per la Junta Electoral de Zona de Manresa, però això no té cap efecte sobre l'ajustadíssima composició final del consistori, de manera que la CUP manté la seva majoria absoluta amb 4 regidors i 207 vots, per sobre dels 3 regidors i 203 vots de Junts per Monistrol.

I és que l'únic canvi en el recompte d'ahir va afectar el grup MDI-AM, que va sumar a les seves files un vot que diumenge s'havia considerat nul. Això fa que incrementi de 43 a 44 el número de vots, però continuen sent insuficients per obtenir representació, i el partit quedarà fora de l'Ajuntament.