El recompte definitiu de les municipals a Manresa dona la victòria a ERC per 10 vots

Ja és oficial. Esquerra Republicana a Manresa ha guanyat les eleccions municipals que es van celebrar diumenge, davant de Junts per Manresa, però amb un marge més just del que es va anunciar la mateixa nit electoral. Dels 11 vots de diferència s'ha passat a 10 un cop s'ha fet el recompte final de les actes de les meses electorals i la revisió de tots els vots nuls que hi va haver, un total de 112. Va ser una petició de Junts per Manresa en un intent de mirar de revertir el resultat o que la diferència fos el més petita possible de cara a les negociacions per formar govern. Dos es van donar per vàlids. Esquerra també va guanyar un vot, i els socialistes van acabar el dia amb dos més.

El recompte es va fer ahir a la sala de vistes número 7 dels jutjats de Manresa, on es va reunir la Junta Electoral de Zona. També hi van assistir representants de la major part de partits que van participar a les municipals.



El recompte



L'acte era previst que comencés a les 10 del matí, però per problemes informàtics que van persistir durant les primeres hores i que van alentir exageradament el procés, es va iniciar més tard. El recompte es va fer per poblacions seguint l'ordre alfabètic.

El torn de Manresa no va arribar fins a la 1 del migdia i es va allargar durant més de 3 hores. S'havien d'obrir un per un els sobres tancats amb les actes de cadascuna de les meses de votació, 82 en total, i repassar el nombre d'electors d'aquella mesa, el de votants, els vots nuls, els que eren en blanc i els que van rebre cadascuna de les formacions polítiques. Havia de quadrar amb les dades de què ja disposava Interior, que els vots emesos s'ajustessin al nombre d'electors que van votar i també amb les actes elaborades per apoderats i interventors dels partits que van seguir el recompte. I no sempre va quadrar.

Ja d'entrada Junts per Manresa va avisar la Junta Electoral que volia revisar un per un tots els vots nuls, que eren dins el sobre de les actes en qüestió. I així es va fer. La jutgessa degana dels jutjats de Manresa, Sílvia Mañas, que exercia de presidenta de la Junta Electoral, mostrava als representants dels partits els vots nuls. Es van invalidar durant el recompte de la nit electoral. En la majoria de casos perquè al sobre de les municipals hi havia una papereta de les eleccions europees. També hi va haver molts casos de sobres amb més d'una papereta de candidatures diferents, amb propaganda d'un partit però sense la llista a l'interior, o amb un paper en blanc. No es considera un vot en blanc (el sobre s'ha de deixar buit), sinó nul. Van aparèixer les típiques butlletes amb escrits despectius i no en van faltar d'originals. Un sobre duia un tiquet del parquímetre de Manresa. Un altre, un cromo amb la imatge d'un dinosaure i un tercer, una llarga carta manuscrita que ningú no llegirà mai perquè els sobres de les actes es tornen a tancar i s'arxiven.



De nuls a vàlids



Cap a la meitat del recompte, la Junta Electoral va donar per bo un vot de la llista de Valentí Junyent en el qual hi havia un nom encerclat. Més endavant també va donar validesa a un altre vot on hi havia una papereta de Junts amb la propaganda de la formació. En aquests moments la diferència entre Esquerra i Junts es va situar en 9 vots. Va quedar en els 10 definitius quan va aparèixer un vot a Esquerra amb una papereta de les municipals i una de les europees al mateix sobre i es va acordar que era vàlid. Durant el recompte el PSC també va guanyar dos vots més.



Un punt de tensió



L'únic moment de certa tensió durant el recompte va ser quan no van quadrar les dades d'una mesa electoral de l'institut Pius Font i Quer. A les dades oficials hi apareixia que Junts per Manresa havia tingut 139 vots, i a l'acta de la mesa n'hi constaven 131. Es podia donar el cas que Junts per Manresa perdés 8 vots de cop i volta. El representant d'Esquerra va sol·licitar que en aquests casos havia de prevaler l'acta del recompte de la nit electoral feta pel president i els vocals de la mesa. La Junta es va retirar a deliberar, però el cas va quedar resolt quan Junts per Manresa va poder aportar una acta oficial que li donava la raó.