Els republicans d'Òdena veuen molt a prop poder governar

ERC ha guanyat les eleccions a Òdena, però ho ha fet de manera tan ajustada que els independents d'Òdena a Fons, amb un sol regidor, condicionen l'elecció del proper alcalde o alcaldessa: serà d'ERC o serà del PSC? Depèn del vot d'Òdena a fons. I el factor que més pot condicionar l'elecció a hores d'ara és donar suport o estar en contra de construir un gran polígon a les moreres. A Fons hi està en contra.

El republicans de FEM-AM han iniciat converses amb la resta de grups, en principi amb tots dos, PSC i Òdena a Fons. Amb els socialistes els separa la rivalitat local i tot el que fa referència a la independència. Amb OAF, a priori, hi haurà més possibilitats d'acord, sobretot per la unitat que es pot trobar en l'oposició a la construcció d'un gran polígon industrial a Òdena.

El context per a l'assoliment dels actuals resultats per part de la força aixoplugada per Esquerra cal trobar-los un any enrere. Segons Maria Sayavera, «fa un any Carles Casanova comunicava a Junts per Òdena, el nom amb què es va presentar ERC el mandat passat, que no continuava. En aquest sentit, calia un canvi en la manera de fer política i a Òdena era necessari, per eliminar les etiquetes i aconseguir una candidatura transversal per arribar al màxim de gent possible».

Casanova es presentava en aquestes eleccions tancant la llista de Fem Òdena, en un suport simbòlic. Sayavera va treballar per elaborar una llista amb odonencs que no necessàriament militessin a ERC i es va presentar sota el paraigua d'Acord Municipal. «El grup recull moltes sensibilitats presents als tres nuclis del terme municipal», explica Sayavera. «Som aquí per fer política municipal, no pas nacional», va assenyalar. I també va reconèixer que «estem molt satisfets dels resultats, no ens havíem marcat un nombre de vots. Esperàvem créixer però no arribar als 788 vots. Ens sentim legitimats per governar, tot i que encara estem en una fase molt inicial de les converses amb els altres dos grups. Estem oberts a arribar acords amb totes les formacions. Amb el PSC compartim una política més d'esquer-res, amb OAF tenim una visió del municipi similar quant a projecte», assegura.

Des de FEM-AM veuen vàlides les dues opcions, però valoren que l'acord que sigui permeti un pacte de govern estable al llarg de tot el mandat. Sayavera veuria bé tancar el pacte i tampoc no descarta que pugui governar amb minoria i tenir acords puntuals am les altres dues forces. Aquesta possibilitat donaria «millor representació al resultat de les urnes».

Per la seva banda, el portaveu de l'agrupació d'electors Òdena a Fons (OAF), Andreu García, força de caràcter assembleari i que entraria en les dinàmiques municipalistes que s'ha succeït al Bruc, Santa Margarida de Montbui i altres, considera que «Òdena és petit, les ingerències d'altres municipis i dels altres partits no havien permès fer el que els vilatans i vilatanes volem com a poble. La política dels municipis petits ha de ser el d'anar tots a una en la gestió del poble»., assegura Garcia.

És així com consideren ara com ara, abans de la primera ronda de trobades amb PSC-CP i FEM-AC, tenir la clau i ser decisius per a la futura formació de govern. Des de OAF comenten prendre's uns dies per reflexionar sobre els resultats i «volem parlar amb les partes per veure com ho plantegen ells», va comentar el portaveu, que va subratllar el caràcter assembleari de l'agrupació i va afegir que «com a agrupació encara no ens hem pogut reunir per debatre quina serà la nostra posició al respecte» sobre futures aliances, ja siguin per a un acord de legislatura o bé treballant punt per punt, d'acord amb una flexibilitat més representativa.

És en aquest punt on un dels projectes clau que van més enllà del municipi però que l'afecten de ple, com és el polígon industrial de grans parcel·les de Can Morera, poden ser un desllorigador pel gran pes que suposa per al municipi. «Vam ser els primers a dir un no rotund a Can Morera i a signar el manifest Compromís per la Conca». La posició sobre el no a la inversió del polígon industrial de Can Morera és compartida per FEM-AM.

Francisco Guisado, cap de llista del Partit Socialista de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-AM), declarava a Regió7 que «la solidesa del PSC ha estat molt important, al conjunt del país i també a Òdena. En un context nacional complicat com l'actual i per exemple, la defensa que hem fet del polígon de Can Morera en l'àmbit local, hem tret els mateixos regidors. Diu molt de la feina feta».

Per a Guisado, tot i ser els únics a defensar el projecte, han obtingut 5 regidors i subratllava haver perdut tan sols 44 vots en relació amb els resultats del 2015. L'actual alcalde associa la victòria de l'acord municipal sota el paraigua d'ERC a un moment dolç que viu la força d'esquerres arreu del país i conclou que, si bé part de l'electorat nou ha confiat en altres forces polítiques, part d'aquest també ha sortit a donar suport al projecte del PSC. També va assenyalar que part de l'electorat de l'anterior CiU ha nodrit les dues forces municipalistes, sobretot la candidatura liderada per Sayavera. En aquest sentit, va dir que FEM-AM «no han estat capaços de conquerir el govern, alhora que nosaltres no hem estat capaços de mantenir-lo».

Finalment, veu el resultat de diumenge passat com el reflex d'un perfil municipal molt transversal, i tot i reconèixer que FEM-AM i OAF poden estar més a prop l'una de l'altra, «volem parlar amb Òdena a Fons per veure quines possibilitats reals tenim, ara mateix no donem l'alcaldia per perduda».