La CUP de Navàs proposa pactar amb ERC una alcaldia compartida

L'assemblea local de la CUP de Navàs ha fet una valoració «raonadament positiva» dels resultats electorals. Malgrat haver perdut poc més de 380 vots, consideren que els 1170 vots obtinguts, i que els ha permès ser la primera força, a només 3 vots d'ERC, és una fita a tenir en compte, i més amb l'alta participació d'aquests comicis (el 72%).

En un comunicat, l'organització política vehicula aquesta pèrdua de vots a dos factors ben diferenciats. D'una banda, acusen el desgast de la majoria absoluta i, sobretot, no haver sabut trobar els mecanismes per explicar tota la feina feta durant els últims 4 anys, segons el comunicat «hem fet feina bruta, com reduir el deute, que és un aspecte molt profitós per a Navàs, perquè hem deixat d'hipotecar el futur del poble, però que també és poc vistós», a més, admeten que en ocasions hi ha hagut una manca de previsió a l'hora de fer obres, una certa descurança en algunes zones del poble o una comunicació poc fluïda amb l'oposició.

D'altra banda, consideren que la poca visualització de la CUP a nivell nacional, tampoc hi ha ajudat «tal com demostra la davallada generalitzada de vots arreu del territori», i demanen una reflexió profunda de la formació a tots els nivells, i amb l'objectiu d'enfortir el municipalisme.

Solució «imaginativa i eficient» de coalcaldia



L'assemblea local de la CUP, a més, ha fet pública la proposta de pacte que ha ofert a ERC. Així, segons explica Genís Rovira, cap de llista, «vistos els resultats, és evident que Navàs demana a crits que ens entenguem amb ERC, i no s'entendria si no fos així»; de la mateixa manera, no proposaran governar en minoria perquè «no és el que vol la gent, malgrat tenim la legitimitat de fer-ho en ser el partit guanyador» ni tampoc intentaran cap pacte ni amb el PSC ni amb Junts per Navàs.

Així doncs, la proposta de pacte passa per una alcaldia compartida (2+2) però no de 10 regidors, com hauria de ser (ambdues formacions han obtingut 5 regidors), sinó amb 8. La proposta de la CUP passa perquè cada partit assumeixi l'alcaldia durant dos anys i l'acompanyin 5 regidors del mateix partit, mentre l'altre només tindria 3 regidors; al cap de dos anys, es canviaria l'ordre i qui tindria 3 regidors passaria a tenir-ne 5 a més de l'alcaldia. Durant els 4 anys, els 2 regidors restants de cada formació, que escolliria cada partit independentment, no tindrien cap càrrec dins de l'Ajuntament, però sí que formarien part del ple municipal i de diferents comissions de treball. Segons la CUP, aquesta és una proposta que busca la màxima equitat i que respon millor als resultats electorals.

Des de la formació independentista consideren que «ser 10 regidors al govern no afavoreix el tracte amb els tècnics ni amb la gestió del dia a dia» i, a més, afegeixen que hi hauria un estalvi econòmic i millor eficiència a l'hora de gestionar.