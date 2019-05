Esquerra vol governar amb Junts per Manresa, però amb Aloy d'alcalde

L'assemblea d'Esquerra prioritza un acord amb Junts per Manresa, però alhora «un canvi de lideratge que doni un nou impuls al govern de la ciutat».

Esquerra Manresa va celebrar dimecres al vespre una primera assemblea amb la militància per valorar els resultats de les eleccions de diumenge passat, 26 de maig. La trobada es va portar a terme un cop coneguts els resultats definitius de la Junta Electoral de Zona. Els 9.119 vots obtinguts han permès a Esquerra guanyar les eleccions amb els millors resultats de la història del partit a Manresa en unes municipals.

En aquest escenari, Esquerra entoma la responsabilitat de formar govern i, per encàrrec de la militància, prioritzarà l'acord amb Junts per Manresa, formació amb la qual Esquerra ha governat aquests darrers tres anys i mig, i que en aquestes eleccions ha quedat segona força, però amb els mateixos 8 regidors que Esquerra. En aquest sentit, la militància entén que els resultats de les eleccions han premiat l'obra de govern, i també els dos bons equips que les dues candidatures presentaven. Per això, entén que «sumant la ciutat pot fer un salt endavant».



Més suports

A la vegada, la militància va donar molt valor als resultats aconseguits. Els 9.119 vots en són 2.729 més que els aconseguits el 2015 i considera que s'ha fet molt més hegemònica a la ciutat: el percentatge de vots de la formació republicana ha crescut del 23,12% del 2015 al 28,14% d'aquest 2019, i ha passat de ser la primera força en 3 barris a ser-ho en 8. I, en aquells barris on no ha guanyat, ha estat sempre segona força. També es valora positivament el creixement de la participació, ja que una part molt important d'aquest vot nou ha anat a parar també cap a ERC.

Així, l'assemblea llegeix els bons resultats «com la voluntat de mantenir una suma de forces que ha fet bona feina des del govern, però alhora amb un canvi de lideratge que doni un nou impuls al govern de la ciutat».

El programa d'Esquerra es basa en un eix social i un eix nacional. En aquest sentit, també es van analitzar els resultats dels altres partits: Manresa té una clara majoria de regidors independentistes –fins a 19 d'un total de 25, que significa un 76% del consistori– i té una clara majoria regidors de partits d'esquerres –amb un 60%.

La militància va instar a iniciar una ronda de reunions amb la resta de grups polítics per determinar punts en comú que permetin la governabilitat.