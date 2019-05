Jordi Fàbrega: «Hi ha una majoria clara que vol un alcalde independentista a la Seu d'Urgell»

El candidat de Junts per la Seu a encapçalar el consistori de la capital alturgellenca, Jordi Fàbrega, ha afirmat que la lectura que s'ha de fer dels resultats de les eleccions del 26-M és que "hi ha una majoria clara que vol un alcalde independentista", ja que onze dels disset regidors electes els ocuparan persones que defensen aquest projecte de país. Per aquest motiu, creu que aquest punt ha de formar part dels possibles pactes per formar govern, tot i que aquest divendres ha fet un primer contacte "cordial" amb el número u de Compromís X La Seu. Mentre, el seu homòleg a ERC, Francesc Viaplana, insisteix en què la "condemna" de la situació dels polítics independentistes empresonats és una línia vermella per començar a negociar amb la resta de formacions que han obtingut representació al consistori.

Fàbrega ha valorat que tot i que rellevar a un alcalde consolidat com és Albert Batalla era una "aposta molt difícil", la seva candidatura ha aconseguit sumar cinc regidors. En aquest sentit, ha assegurat que encara que Compromís X La Seu ha guanyat les eleccions a la capital alturgellenca, la resta de forces amb representació al consistori estan a favor de la independència de Catalunya, amb la qual cosa considera que aquest factor s'ha de tenir en compte a l'hora de buscar un acord per conformar el futur govern municipal.

L'alcaldable de Junts per la Seu també veu prioritari, entre d'altres, donar sortida a la manca de places residencials, posant en marxa pisos amb serveis tant per a la gent gran com per a persones amb malalties mentals o discapacitat intel·lectual. Un altre dels reptes de futur és el de treballar per fer efectiva la implantació dels estudis de l'INEFC a la ciutat el curs 2020-21, a més de l'impuls d'un pla de mobilitat que contribueixi a "pacificar el trànsit" als carrers, sobretot de cara als vianants i les persones amb mobilitat reduïda.

Per la seva banda, el candidat d'ERC a l'alcaldia de la Seu d'Urgell, Francesc Viaplana, assegura que no estan "tancats en cap pacte" de govern al consistori, tot i que remarca que la base per iniciar les negociacions amb la resta de formacions que han obtingut representació a la capital alturgellenca és la del reconeixement del dret a l'autodeterminació i de l'existència de "presos polítics". En aquest sentit, ha afegit que el que reclamen "no és un gest simplement, sinó una condemna ferma".

Viaplana ha explicat que els resultats del 26-M han donat a la formació republicana un paper més "clau" per a la governabilitat de l'ajuntament, motiu pel qual planteja, entre d'altres qüestions, posar sobre la taula de les negociacions amb la resta de partits algunes de les qüestions més prioritàries del seu programa. Entre d'altres, en destaca la necessitat d'obrir una nova residència amb pisos assistits, la construcció d'un nou teatre o canviar el model de governança del Sant Hospital.

Tant Junts per la Seu com ERC han dedicat aquest dies a valorar els resultats del 26-M a la capital alturgellenca i a definir internament l'estratègia a seguir de cara a les negociacions amb la resta de formacions. En aquest sentit, Fàbrega ha mantingut aquest divendres una primera trobada "cordial" amb el candidat de Compromís X La Seu, Òscar Ordeig, que encapçala la llista més votada a la ciutat. La intenció, però, és que les trobades entre partits per buscar possibles pactes comencin la setmana que ve.

Pel que fa a la composició del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, el també president d'ERC a l'àmbit de l'Alt Pirineu ha dit que la seva formació també té "la clau de la governabilitat" i que la decisió sobre els possibles pactes es prendrà de forma consensuada amb els representants electes del seu partit als ajuntaments de la comarca, així com també amb la militància. La mateixa fórmula és la que s'aplicarà a JxCat, segons ha explicat el seu alcaldable a la Seu d'Urgell, que ha afegit que no pactaran "cadires" i que, per tant, el futur govern de l'ens es negociarà en funció dels "projectes".