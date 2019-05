Junyent avisa que se'n va a l'oposició si ERC no negocia l'alcaldia compartida

Junts per Manresa està disposada a passar a l'oposició si Esquerra no accepta negociar una alcaldia compartida per Marc Aloy i Valentí Junyent.

Segon avís per a navegants: Junyent no desapareixerà del mapa i es mantindrà a l'Ajuntament de Manresa tant si forma part del govern com de l'oposició.

Aquests són dos dels compromisos consensuats ahir en la reunió del comitè local ampliat amb regidors sortints i entrants.

El moment de màxim voltatge va ser quan la trentena d'assistents van aplaudir Valentí Ju-nyent quan va dir que «no renunciarà en cap cas» a comandar el grup municipal de Junts per Manresa.

En el cas que Junts per Manresa passi a l'oposició, Junyent va avisar que seria amb totes les conseqüències i que exerciran aquesta tasca de forma «responsable», però de cap de les maneres farà de «crossa» del govern comandat per Marc Aloy.

La trobada a la seu del carrer Alfons XII va començar ahir a les 8 de la tarda i va durar aproximadament una hora.

Així que Junts per Manresa fa pinya a l'entorn del seu líder i Esquerra haurà de decidir negociar l'alcaldia compartida, intentar governar en solitari o explorar acords amb el PSC, la CUP i Ciutadans. El portaveu de Junts per Manresa, Toni Massegú, va afegir que hi ha una posició ferma de respectar els desitjos de les 9.109 persones que van votar la candidatura encapçalada per Valentí Junyent «perquè són manresanes i manresans que han apostat pel nostre projecte i, consegüentment, només afrontarem una negociació amb Esquerra sota la base d'una alcaldia compartida».

Per a Junts per Manresa resulta «evident que estem disposats a governar i negociar un govern estable per 4 anys, però els nostres regidors electes també poden estar a l'oposició. Hi estan disposats».

També molt rellevant és l'anunci realitzat que Valentí Junyent «no renunciarà al lideratge de Junts per Manresa sigui des del govern o des de l'oposició perquè el seu compromís es amb la ciutat».

Massegú va assegurar que Junyent «no marxarà. Ho ha deixat clar davant de tothom i la gent s'ha posat a aplaudir dreta i emocionada. 'Jo no plego, el meu compromís és amb la ciutat', és el que ha dit», explicava Massegú que havia anunciat el cap de files de Junts per Manresa.