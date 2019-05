Manresa en Comú atribueix els mals resultats a la «fragmentació»

Manresa en Comú ha fet autocrítica, després de no obtenir cap regidor a les eleccions de diumenge, i ha afirmat que «és obvi que la primera conclusió és que els resultats han estat negatius, ja que no hem assolit l'objectiu de dur la veu dels Comuns al ple de l'Ajuntament».

Per a la candidatura liderada per Ana Querol, «no hi ha dubte que ens ha penalitzat la fragmentació del nostre espai polític. De no repetir l'aliança que ens va donar el 10% dels vots a les generals . I tot i que aquesta ha succeït, com hem explicat diverses vegades, per la negativa a posar al davant el projecte col·lectiu, confluent, les sigles d'un determinat partit, no ens exonera dels mals resultats obtinguts».

Tanmateix, la formació se sent satisfeta per la feina feta i la campanya realitzada. «El nostre projecte, tot i que amb arrels profundes, és molt tendre a la ciutat. Ens ha faltat temps per explicar més i millor les nostres propostes programàtiques, realistes i sòlides que creiem fermament que són les que la ciutat necessita per millorar les condicions materials de la vida dels manresans i les manresanes. Per fer que la ciutat sigui més justa, més verda i més cohesionada», asseguren.



Gairebé mil votants

Tot i així, posen en valor que els han votat 988 persones i es comprometen a seguir treballant per assolir els que segueixen sent els seus objectius principals: en primer lloc, aconseguir la unitat de l'esquerra a Manresa i, en segon, considerant que tots els motius pels quals es van implicar en el projecte continuen existint –la crisi de l'accés a l'habitatge, l'emergència climàtica, la necessitat de posar les cures al centre de la política municipal– el compromís de Manresa en Comú serà continuar fent la seva tasca per intentar assolir una societat més justa, feminista i ecologista tant des del carrer com influint en allò possible a la institució municipal.