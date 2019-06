Cuadras està atent al contacte de Castells amb els republicans

Jordi Cuadras, d'Igualada Som-hi, el tercer grup en representació a l'Ajuntament de la capital de l'Anoia està a l'expectativa de possibles pactes, observant com el cap de llista de Junts x Igualada (JxI) i actual alcalde, Marc Castells, fa els primers passos amb ERC. Hi ha converses incipients sobre la taula de les tres formacions, però, formalment, no s'ha encetat el període de negociació per formar un nou govern, segons admeten les parts.

La llista que liderava Castells va perdre la majoria absoluta que tenia en les eleccions de diumenge passat. I encara que la victòria va ser folgada, la nova relació de forces convida a pensar en pactes de govern, i encara més tenint en compte que la debilitat en la majoria d'Igualada per a JxI ho és, per exemple, per a ERC en el cas del Consell Comarcal de l'Anoia.

Jordi Cuadras assegura que la posició de la seva formació és que Marc Castells i Enric Conill parlin d'un possible govern. Amb aquesta lògica es conformaria una majoria independentista. Però no descarta altres possibilitats, fins i tot fer un front d'esquerres per al qual necessitaria el suport fins i tot de la CUP, que no és previsible que pugui pactar amb els socialistes de Cuadras.

Fonts d'Esquerra admeten que el que s'ha parlat fins ara, sense propostes sobre la taula, és que Castells vol governar la ciutat 4 anys més. Asseguren que no hi ha calendari, però que la setmana vinent hi haurà propostes sobre la taula i «mirarem d'explorar possibles acords». No descarten que els acords puguin superar l'àmbit d'Igualada i passar al Consell Comarcal, però esperen la proposta de JxI abans de pronunciar-se.