La negociació entre Junyent i Aloy queda bloquejada abans d'haver començat

La resposta d'ERC al posicionament de Junts per Manresa de passar a l'oposició si no accepta negociar una alcaldia compartida és que no cediran la vara de comandament en cap cas.

El president local d'ERC, Ramon Fontdevila, ha assegurat a Regió7 que Esquerra prioritzarà el projecte transformador davant de tot. «Entenem que aquesta voluntat de canvi reclama un lideratge de tots 4 anys, que permeti fer feina des del primer dia, que lideri, que faci que Manresa exerceixi la seva capitalitat. Que faci avançar la ciutat. I així ens ho ha demanat el nostre electorat, que ens ha donat la responsabilitat de donar un nou impuls a l'Ajuntament de Manresa», ha afirmat.

ERC es referma en la proposta de fer un govern fort, i prioritzar l'acord amb JxManresa. «Volem aprofundir en tot allò que ens uneix i que ja vam començar a compartir i a tirar endavant ara fa tres anys i mig», diu. Per això «posar línies vermelles abans d'iniciar la primera conversa no ens sembla una bona manera de començar, sobretot si tenim en compte la responsabilitat que implica repensar un govern com el de la ciutat de Manresa».



Un nou cicle



Per al president local d'Esquerra, el resultat electoral mostra que «som davant d'un nou cicle, d'un nou mandat, que requereix d'un nou projecte de canvi i de noves persones. I això necessita un nou lideratge des del primer dia, que és quan s'estableixen les dinàmiques i les bases per als quatre anys de mandat».

Fontdevila ha afegit que Esquerra ha demostrat repetidament lleialtat en totes les coalicions de govern de les quals ha format part. «Només cal recordar el darrer acord de governabilitat del 2015 i la posterior entrada al govern del 2016, i mai ens hem sentit com una crossa», afirma. Amb aquestes paraules replica l'advertiment de Junyent que en el cas que Junts per Manresa passi a l'oposició serà amb totes les conseqüències i que exerciran aquesta tasca de forma «responsable», però de cap de les maneres farà de «crossa» del govern comandat per Marc Aloy.



Situació de bloqueig



Fontdevila s'ha mostrat partidari de tancar el cicle de declaracions i contradeclaracions i obrir el de la negociació. «Perquè tenim un encàrrec clar: trobar-se amb tothom i parlar, amb totes les formacions, ja sigui dins o fora del govern. Entre tots trobarem la solució», diu. La situació, però, és de bloqueig perquè JxManresa manté que cal partir de la base d'una alcaldia compartida.



Junts per Manresa reitera que considera «legítim i just» compartir l'alcaldia



Junts per Manresa insisteix en un comunicat emès ahir que compartir l'alcaldia seria «el més just, legítim i responsable» i suposaria respectar els 9.109 manresans i manresanes que van apostar pel projecte i lideratge de l'alcalde Valentí Junyent.

D'aquesta manera vol fer valer «l'empat» i insta ERC a afrontar la negociació del pacte per formar un nou govern municipal pel període 2019-2023, partint de la base d'una alcaldia compartida.

Malgrat els resultats de les eleccions generals, quan Es-querra Republicana va superar Junts per 4.800 vots a Manresa, i del desgast natural que provoca governar durant 8 anys, la formació subratlla que «només es va quedar a 10 vots de ser la força més votada, d'un cens de 52.775 persones».



Mil vots més



A més a més, va augmentar més de 1.000 vots respecte de les dar-reres municipals i va empatar amb ERC en nombre de regidors.

Per tant, considera que els resultats «són bons» i que els manresans i les manresanes en conjunt van votar per «continuar transformant la ciutat, compartint el govern i el lideratge».

Junts per Manresa està disposat a negociar un govern estable, sempre que, «l'empat tècnic que va reflectir les urnes, es traslladi en l'acord per una alcaldia compartida».

El número 1 de la candidatura, Valentí Junyent, assegura que té «més força i il·lusió que mai» de seguir treballant de valent per la ciutat. I deixa clar que no renunciaria a liderar el projecte de Junts per Manresa, sigui al govern o a l'oposició. Els assistents van aplaudir la seva decisió i el seu compromís.