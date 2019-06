Més de la meitat d'alcaldes actuals ja tenen assegurat que repetiran en el càrrec

Un total de 83 alcaldes que en aquest mandat que ara arriba al seu final presideixen els respectius ajuntaments ja tenen assegurat que tornaran a assumir el càrrec quan el proper 15 de juny es constitueixin els nous consistoris. Són batlles que optaven a la reelecció com a caps de llista, les quals van obtenir en les eleccions de diumenge uns resultats que els atorgaven directament la majoria absoluta i, en conseqüència, els garantia que recolliran de nou la vara que els acredita per presidir el consistori.

Aquesta xifra suposa que, sense necessitat d'esperar futurs pactes, a les comarques de casa nostra ja està assegurat que repetiran més de la meitat dels batlles actuals (el 53,5%), entre els quals els de dues de les set capitals de casa nostra: David Rodríguez (Solsona) i Albert Piñeira (Puigcerdà).

Al costat oposat de la balança hi ha 16 alcaldes (el 10,3% del total d'aquestes comarques) que des que es va tancar el recompte saben segur que hauran de traspassar la vara a un nou batlle, perquè en els seus municipis hi ha hagut una altra llista que ha aconseguit la majoria absoluta i, per tant, un altre candidat té garantida l'elecció com a batlle.

En el terme mitjà hi ha 15 alcaldes (el 9,6% dels ajuntaments de les 7 comarques). És a dir, tots aquells opten a la reelecció en municipis on cap partit no ha aconseguit la majoria absoluta i, per tant, ni el candidat que pretén repetir ni cap d'alternatiu no tenen assegurada l'elecció i caldrà establir pactes. En aquest grup hi entren casuístiques molts diverses, ja que hi ha, per exemple, l'actual alcaldessa de Berga, Montse Venturós, que encapçala una llista, la de la CUP, que no ha aconseguit la majoria absoluta però que ha sortit molt reforçada de les eleccions perquè després de 4 anys de govern ha crescut amb dos regidors. Però també casos com el de Gil Ariso (JxCat), a Sant Joan de Vilatorrada, que ha perdut la meitat dels regidors i que ha passat de primera a quarta força del consistori, la qual cosa li dona pràcticament nul·les possibilitats de tornar a l'alcaldia.

Si la referència que agafem no és el total d'alcaldies que hi ha a les 7 comarques (155, com es deia anteriorment), sinó el nombre d'alcaldes actuals que es tornaven a presentar com a candidats (n'eren 114) el percentatge dels que ja s'han assegurat la continuïtat és de gairebé tres de cada quatre (72,8%).

Per comarques, la que té un percentatge més alt d'alcaldes en actiu que a hores d'ara és segur que repetiran és el Moianès, ja que es dona aquest cas en el 70% dels ajuntaments (7 de 10). Només està en dubte el de la capital, ja que AraMoià ha perdut la majoria absoluta (però és el partit guanyador) i caldrà veure què deparen els possibles pactes; i caurà el de Monistrol de Calders (vegeu desglossat). A Oló ha guanyat el mateix partit que el 2015 (ERC), però no serà un alcalde repetidor perquè no optava a la reelecció.

Per contra, el Bages i el Solsonès són les dues demarcacions de casa nostra que a hores d'ara, pendents de possibles aliances, tenen menys alcaldes en actiu que ja se sap que repetiran. Al Bages en són 11 de 30 (36,6%), i al Solsonès són 6 batlles d'un total de 15 (40%). També cal tenir present que en aquestes dues comarques era on hi havia un percentatge més baix d'alcaldes actuals que tornaven a presentar-se com a candidats a les llistes electorals de les eleccions de diumenge passat.