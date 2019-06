AraMoià busca pactar, però podria governar sol

Al Moianès està tot decidit amb majories absolutes ja d'entrada tret de la capital, Moià, on tot apunta que l'alcaldia tornarà a ser per als republicans d'AraMoià, que finalment podrien optar per governar en minoria.

AraMoià, que lidera l'actual alcalde, Dionís Guiteras, va tornar a ser la força més votada a les eleccions del 26 de maig, però va perdre l'àmplia majoria que tenia, i va passar de 10 regidors a 6 en un ajuntament de 13. A més, el consistori doblarà la presència de partits, i als membres d'AraMoià i de Junts (fa quatre anys CiU) que hi havia fins ara, s'hi sumaran els de la CUP, que entren per primer cop amb 2 regidors, i els socialistes, que retornen al consistori amb una única representant.

Junts per Moià, que ha doblat vots i ha passat de 3 a 4 regidors, ja ha avançat que no entrarà en un acord de govern amb AraMoià. De tota manera els republicans no tiren la tovallola per intentar fer un govern de majoria àmplia, i mantenen les negociacions: «Estem parlant i està tot obert [tret d'un pacte amb JxM]», apuntava ahir Guiteras. Dona gairebé per fet que el seu partit governarà, i si no pot ser amb un pacte, serà en minoria.