Bagà i Vilada, els municipis berguedans on el govern encara no ha pres forma

Quan falta una setmana justa per a la constitució dels nous ajuntaments, ni Bagà ni Vilada saben qui governarà els seus respectius ajuntaments. Aquests són els dos únics consistoris dels 31 que hi ha al Berguedà on això passa. A la resta ja se sap qui governarà des de la mateixa nit del 26-M i en 9 pobles fins i tot abans.

Els representants dels diferents partits en aquests dos municipis s'han reunit, han parlat i han fet propostes que no volen explicar en públic perquè diuen que la prudència els aconsella mantenir discreció per aconseguir que arribin a bon port. O almenys intentar-ho. Tanmateix, no hi ha gaires fórmules possibles. Bàsicament són tres: un govern en solitari dels grups que han guanyat les eleccions, un govern en coalició de tres grups o bé de dos.

El 26-M va donar la victòria electoral a ERC als dos municipis, a Bagà amb 5 regidors per la candidatura de Junts per Bagà (nom amb què s'han presentat els republicans) liderats per Joan Oña. Ha explicat que s'han reunit amb els representants de Compromís Per Bagà (PSC) de Maria Viso –filla de l'històric Nicolás Viso–, que va obtenir 4 regidors, i també amb els independents (2 regidors) liderats ara per Pep Llamas, que durant l'actual mandat ha estat el cap del grup del PDeCAT. Joan Oña ha explicat que la voluntat és que hi hagi una entesa amb tots els grups. Aquest cap de setmana hi ha previstes reunions per acabar de tancar un acord de govern.

A Vilada, ERC I PSC han empatat a 3 regidors. Els republicans, liderats per Quim Espelt, han obtingut 20 vots més que la llista encapçalada per l'actual alcaldessa en funcions, Montse Badia, que no ha volgut fer declaracions. Quim Espelt, d'ERC, s'ha proposat aconseguir un govern de consensos amb el seus actuals companys de govern i Andreu Ros, de Vilada per la República. Les converses estan obertes.

A Berga, la situació és clara. La CUP, que el 26-M va obtenir 8 regidors i va quedar a només 1 de la majoria absoluta, governarà en solitari i sense aliats prioritaris. «Hem comunicat a alguns dels candidats de la resta de formacions que la nostra voluntat és governar en solitari». Ho deia fa uns dies Aleix Serra, després que el cap de files d'ERC a Berga, Ramon Camps, digués que estaven opberts a pactar per teixir un govern amb majoria absoluta de 10 regidors (8 de la CUP i 2 dels republicans). En relació amb la possibilitat de governar sols, Serra deia que «si ho hem pogut fer amb 6 regidors, creiem que amb 8 serà més que possible, més còmode i amb millors resultats». La CUP ha assolit en aquests comicis del 26-M «el 41% dels vots, una victòria contundent que, tot i no ser majoria absoluta, ens dona la responsabilitat a nosaltres, a la CUP, a formar govern».

La futura alcaldessa, Montse Venturós, ja ha dit que «tots són regidors i hauríem d'intentar poder arribar a uns acords amb referència a quines són les prioritats de legislatura, quines comissions obrirem, en què volem incidir... tot això caldrà treballar-ho conjuntament amb la resta de grups». La primera mostra de treball conjunt ja s'ha donat. I ha estat la defensa que han fet els representants de la CUP, JxBerga, ERC i PSC de la segona línia de P3 que reclama l'escola pública de Sant Joan de Berga.

Els altres dos municipis amb més pes demogràfic de la comarca també saben des de la nit de les eleccions municipals qui serà l'alcalde. A Gironella repeteix David Font, de Junts per Gironella, després de revalidar la seva majoria absoluta amb 9 regidors. I a Puig-reig repeteix Josep Maria Altarriba, d'ERC, amb 6 regidors.

D'altra banada, hi ha 9 municipis dels 31 que ja sabien qui seria l'alcalde o alcaldessa abans fins i tot dels comicis en haver-hi només una candidatura. Aquest és el cas de Casserres, Gisclareny, Saldes, Sant Julià de Cerdanyola, Montclar i la Quar, tots d'ERC, Castell de l'Areny, Santa Maria de Merlès de Junts per Catalunya i els independents de Sagàs.