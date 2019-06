El Bages esgota la cursa pels pactes amb un de segellat i una desena per resoldre

Dels onze municipis del Bages –a banda de Manresa–, on les eleccions del 26 de maig van deixar a l'aire la futura governabilitat perquè ningú no va obtenir majoria absoluta, només Súria ha sortit de dubtes amb un pacte ja segellat entre PSC i Grup Independent de Súria (GIIS) que farà alcalde el socialista Albert Coberó. La resta de poblacions, totes amb més de 3.000 habitants, afronten una setmana decisiva per donar resposta a la complexa situació a què els han portat els comicis.

A banda de Súria, on el PSC recuperarà l'alcaldia després de 8 anys de govern convergent, les negociacions semblen ben encarrilades a Navàs i a Artés, i en tots dos casos impliquen ERC i la CUP al govern. A Navàs, on les dues forces van empatar a 5 regidors –amb 3 vots de diferència a favor dels cupaires, que aquest mandat han governat amb majoria–, s'avança cap a un pacte amb l'alcaldia compartida, dos anys cada un. A Artés ERC ha obtingut 6 regidors i dobla els de la CUP, però tots dos treballen per reeditar el pacte amb què han governat aquests quatre anys, amb la diferència que aquest cop l'alcaldia seria tot el mandat per al republicà Enric Forcada.



Amb l'alcaldia quasi assegurada

Tot i no haver obtingut la majoria, en algunes poblacions els resultats del 26 de maig van deixar el partit guanyador en una bona posició fins al punt que pràcticament té l'alcaldia assegurada, ja sigui per les dificultats d'aliances entre la resta de forces o perquè, a hores d'ara, les negociacions apunten cap a una direcció que, a priori, els és favorable.

Al Pont de Vilomara, el PSC va perdre la majoria però es va quedar a un regidor per repetir-la, i difícilment prosperarà un pacte entre ERC, els independents GIPVR i Cs que fes alcalde els republicans enlloc del socialista Enric Campàs. El mateix passa a Monistrol, on ERC capitaneja les negociacions amb 5 regidors d'11, i només un hipotètic acord entre les cinc formacions restants podria impedir l'alcaldia d'ERC. S'haurà de veure si els republicans optaran per governar sols o per un pacte que, segons l'alcalde i alcaldable Joan Miguel, no es contempla ni amb el PSC, ni amb el PP, ni possiblement amb JxM. Queden lliures la CUP i Més Monistrol.

El republicà Xavier Codina també té pràcticament assegurada la reelecció com a alcalde de Santpedor. El partit, que ha estat la força més votada, ha passat de 8 a 5 regidors i es queda a 2 de la majoria, però la CUP, que en té 2 i seria necessària en tots els casos per fer alcalde algú altre, ja ha assegurat que no donarà suport a cap majoria alternativa. Hi ha en joc JxS, amb 3 regidors, els socialistes amb 2, i els comuns amb 1.



Amb tot obert

La igualtat entre partits situa Navarcles en un dels escenaris més oberts de la comarca, amb un triple empat a 3 regidors entre els republicans AraN, Junts i el PSC, mentre que la CUP i els comuns en tenen dos cadascun. Segons ha pogut saber aquest diari, s'estaria estudiant un acord que sumaria AraN, la CUP i els Comuns, però no hi ha res tancat. A Sant Vicenç també hi ha un empat, en aquest cas doble a 5 regidors entre ERC (que guanya en vots) i JxSV, i que ara per ara manté obertes totes les opcions en què el PSC, amb 2, podria tenir la clau. També hi ha els comuns, amb 1.

A Sant Fruitós, Gent fent Poble té la paella pel mànec, amb 6 regidors de 13, i busca un pacte per tenir majoria, sense descartar anar sols. ERC, com a segona força amb 3, ho podria intentar pel seu compte amb els 2 de Junts i els 2 de PSC. A Sant Joan, la batuta la du Alternativa, amb 5 regidors de 17, davant un múltiple escenari que té en joc PSC, ERC i Junts (amb 3 regidors cadascun), Compromís amb 2 i Cs amb 1. A Sant Salvador, Junts és primera força amb 5 regidors. Prioritza un acord amb Sumem, que en té 4, i que deixaria fora el PSC, amb 2.