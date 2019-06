ERC, Junts i Endavant Cerdanya negocien per Alp i el Consell Comarcal

La Cerdanya postelectoral té dos escenaris per decidir. Dos escenaris que no són poca cosa perquè hi ha en joc un dels municipis grans, Alp, i la configuració del Consell Comarcal. Tant un com l'altre són a l'expectativa d'un pacte polític que no té un patró general assignat perquè afecta partits, com ara ERC i Endavant Cerda-nya, que en alguns muncipis van junts, en altres es fan oposició i en altres han establert un pacte de no agressió.

Els comicis van deixar a Alp una de les grans sorpreses de la nit de recomptes. L'hegemònica Junts de l'alcalde Ramon Moliner va perdre la majoria a causa d'un sorprenent auge del nou equip d'Endavant Cerdanya al municipi encapçalat per Carles Adserà. L'escrutini va deixar quatre regidors per a Junts, quatre per a EC i un per a ERC, que tindria, doncs, la clau de la governabilitat si no fos perquè algunes veus tampoc no volen descartar un pacte entre EC i Junts, que, no obstant això, es veu difícil.

Les negociacions ja han començat a tres bandes i ningú no vol donar res per fet. En aquest sentit, tots els partits apunten que el desenllaç s'allargarà fins al límit possible, de manera que fins i tot es podria mantenir la incògnita del pacte fins al mateix dissabte dia 15. Les negociacions per formar el govern d'Alp també afecten la configuració del govern del Consell Comarcal, on Junts per Catalunya va guanyar amb nou consellers, tan sols dos més que ERC. En aquest escenari qui tindria la clau és Endavant Cerda-nya, que té tres consellers i, doncs, podria consolidar una majoria de deu amb ERC. L'alcalde en funcions de Bolvir i president d'EC, Bartomeu Baqué, tindrà aquí un pes clau. La seva derrota electoral en mans de Junts el poden impulsar després de les negociacions amb ERC al capdavant del Consell Comarcal. Cal recordar que ERC i EC van per separat a Bellver i junts a Llívia. Així, tot i que un acord entre ERC i EC per governar plegats tant a Alp com al Consell semblen cantats, el president del Consell i alcalde en funcions d'Alp, Ramon Moliner, avisa que no es pot descartar cap opció: «Estem en converses, es pot allargar, no sé com anirà; nosaltres no estem a l'expectativa sinó que tenim una actitud activa per mirar de formar govern, tant a Alp com al Consell; hem tingut algunes trobades als dos costats; ara per ara tot està obert i tot és possible; som tres i qualsevol acord entre dos ja funciona».