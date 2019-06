ERC de la Seu no es mulla però fixa condicions socials per al pacte

A la Seu d'Urgell ERC té la clau de la governabilitat. Els seus quatre regidors són els que poden fer sumar els nou necessaris tant als sis que va obtenir el PSC d'Òscar Ordeig, amb el qual sumaria una majoria de deu en un ple de disset cadires, com als cinc de la candidatura de Junts de Jordi Fàbrega.

Les converses s'han iniciat i està per veure si s'imposarà la lògica nacional amb Junts, amb qui ERC comparteix el projecte sobiranista, o s'imposarà la lògica ideològica amb el PSC, amb qui ERC comparteix idearis socials. En aquest escenari, en el qual la CUP s'hi podria sumar per fer força amb dos regidors, el grup d'ERC, que encapçala Francesc Vilaplana, s'ha avançat i ha fet públic el seu decàleg de prioritats per si algú vol formar govern. Així, entre les seves prioritats ha situat la construcció d'una nova residència i pisos assistits per a la gent gran, la recuperació del dinamisme econòmic al municipi, una reestructuració del Consorci d'Atenció a les Persones de l'Alt Urgell, la modificació del model de governança de l'Hospital, posant davant els criteris sanitaris en la presa de decisions, un pla de xoc en la via pública, tant pel que fa a la neteja com en el manteniment i augmentar l'oferta municipal d'habitatge de protecció oficial i crear una borsa d'habitatge assequible.

El tarannà de les propostes que ha posat sobre la taula la secció local d'ERC pot donar pistes de cap on es poden decantar les converses.