La majoria absoluta d'ERC Solsona deixa de banda el PSC després de 8 anys

Esquerra Republicana (ERC) de Solsona ha confirmat que governarà sola després d'aconseguir la majoria absoluta el dia 26 de maig. Fins ara també governava amb majoria absoluta, però amb Yasmina Valderrama, del Partit Socialista, com a regidora. Tampoc, a hores d'ara, ni Olius ni Odèn estan entrant en vies de trobar un futur alcalde o alcaldessa.

Després que la llista encapçalada per David Rodríguez revalidés una altra vegada la majoria absoluta a l'Ajuntament de Solsona, han explicat que han pres la decisió de governar sense el suport de cap altre partit, «tot i que estarem oberts a escoltar propostes i projectes sempre que siguin per millorar la ciutat», ha assegurat Rodríguez. D'aquesta manera els republicans trencaran l'acord que han mantingut durant dues legislatures el Partit Socialista des del 2011 amb Encarna Tarifa i Yasmina Valderrama el 2015.

Per la seva banda, la nova regidora socialista, Encarna Tarifa, ha explicat a aquest diari que entén la decisió que ha pres Rodríguez ja que es tracta d'una situació política molt complexa, no només en l'àmbit local. De fet, Tarifa ha assegurat que al llarg de la legislatura l'alcalde republicà ha rebut pressions perquè deixés de treballar amb Valderrama. Tot i així, la socialista ha assegurat que, malgrat que siguin ideologies diferents, «és evident que el partit ha treballat pel municipi».

Però la capital del Solsonès no és l'únic municipi de la comarca que tindrà canvis a partir de la nova constitució dels ajuntaments. De fet, alguns pobles encara no saben qui serà el futur alcalde o alcaldessa.

En aquest cas, el municipi d'Odèn continua tenint la mateixa situació que fa una setmana: Andreu Alet, de Junts per Odèn, demana que governi la llista més votada, en aquest cas la seva, tot i que es podria preveure un possible pacte entre ERC i els Independents. De totes maneres, JuntsxOdèn podrien optar per intentar governar amb majoria simple.

D'altra banda, el municipi d'Olius també es manté en la incertesa de qui podria ser la persona candidata al govern. D'una banda, Montserrat Giralt, de Junts per Olius, que va guanyar les eleccions, es manté en la idea de governar la llista més votada i espera poder fer-ho possible.

ERC, amb Josep Caelles, ha assegurat que es mantenen en la idea d'estar a l'oposició, tot i que podrien votar a favor d'un govern dels Independents, «ja que hem iniciat projectes i hem treballat amb ells durant quatre anys».