Partides d'escacs obertes a la majoria dels municipis grans de l'Anoia

La situació d'Igualada, on Marc Castells (Junts x I) es va imposar però va perdre la majoria absoluta del darrer mandat, és una de les principals partides d'escacs que es juguen a l'Anoia. Però no l'única, i algunes en poblacions on hi ha alcaldes molt veterans que poden veure com perden la cadira. Montbui, Vilanova del Camí, Òdena. La Pobla de Claramunt i els Hostalets de Pierola viuen les partides més intenses.

Castells té una majoria àmplia, que serà suficient, en principi, per governar. Pot buscar un pacte tant amb ERC com amb Igualada Som-hi, no només per fer un govern ampli, sinó per tenir una investidura i afrontar un govern en minoria. Per desbancar-lo caldria un pacte entre ERC i Igualada Som-hi i el suport de la CUP, una jugada, com a mínim, complidada. Ningú, però, vol ensenyar encara com pot fer l'escac i mat.

També va obtenir una majoria àmplia la socialista Noemí Trucharte a Vilanova del Camí, però tampoc no té la cadira ben assegurada. En el seu darrer període de mandat –va guanyar una moció de censura– va tenir el suport de VA!, Veïns amb Veu, i Decide, però els dos darrers no tenen ara representació i VA!, que es va mostrar fidel a Trucharte, podria estudiar nous pactes ara a la vora de V-365, el grup independent que lidera l'exalcaldessa Vanesa González. Per fer una alternativa a Trucharte caldria un pacte a 4, que durant la darrera setmana havia semblat possible. Aquest dijous, però, Junts va posar sobre la taula els seus dubtes i faria inviable la majoria alternativa. Setmana de joc obert.

A Santa Margarida de Montbui és allà on s'estava treballant de manera intensa una alternativa a l'incombustible Teo Romero, alcalde socialista que ha dominat en les dues darreres dècades a les urnes de manera aclaparadora. La unió de diferents forces contra la majoria del PSC va triomfar –va tenir més vots que el socialista, encara que amb els mateixos regidors–, però falta veure quin paper hi acaba jugant la regidora d'ERC. Una abstenció donaria l'alcaldia , en minoria, a Jesús Miguel Juárez. De moment, interrogants oberts.

Un altre dels pilars socialistes que trontolla és el d'Òdena. Aquí Francisco Guisado sembla que donarà pas a la jove periodista Maria Sayavera, que lidera una llista afí a ERC. La llista republicana va guanyar les eleccions, el grup independent, que és el tercer a l'Ajuntament, en principi no és proper a Guisado, però l'acord encara no està sobre la taula.

Entre les poblacions grans que preveuen tenir una setmana tranquil·la hi ha Calaf, on el republicà Jordi Badia té una àmplia majoria, i Piera, on Jordi Madrid, el darrer alcalde (ERC), ja ha anunciat un pacte amb Junts per mantenir el govern. En canvi, a veure com acaba el joc als Hostalets, amb majoria d'ERC, però amb una alternativa possible.