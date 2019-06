Bloc Olesà es presenta al ple per fer alcalde sense suport

El Bloc Olesà afrontarà avui l'elecció de l'alcalde sense haver pogut o volgut tancar cap pacte de govern amb les altres formacions d'esquerra, com ara la CUP i ERC. L'acord entre el Bloc i ERC semblava proper, però quan el pacte estava pràcticament tancat, Martí Fortuny, cap de files dels republicans, va anunciar que renunciava a l'acte per motius professionals i el Bloc es va quedar sense una peça clau per comandar l'economia municipal. Al mateix temps, els republicans recuperaven per al grup Mireia Montfort, regidora i cap dels republicans en el darrer mandat a Olesa.

Miquel Riera, que lidera el Bloc Olesà, es presenta per ser alcalde amb la tranquil·litat que li atorga el fet que difícilment hi pot haver un pacte de la resta de forces al ple, i està disposat a afrontar un inici de mandat en solitari.

Ahir al vespre, en un comunicat, el Bloc Olesà va explicar que la primera opció per al pacte de govern era la CUP. «Aquesta proposta venia donada per la lectura que el Bloc feia del resultat electoral», expliquen, però la CUP ho va rebutjar i va decidir seguir la seva tasca municipal des de l'oposició, segons l'explicació del Bloc. Després es va iniciar la negociació amb Esquerra Republicana. «Hem mantingut diverses reunions amb la voluntat de trobar punts d'acord, tant de programa com de perfils de regidories, per estudiar un possible pacte de govern», expliquen els portaveus del Bloc, però «enmig de les converses vam conèixer la renúncia del seu cap de llista, la qual cosa va significar una dificultat afegida.

Un cop finalitzades totes les converses, l'assemblea del Bloc Olesà, reunida dimecres, va decidir que calia seguir treballant per mantenir la mà estesa amb els grups més afins».